تخلصك من الاكتئاب والإمساك.. اعرف فوائد الفاصوليا

الفاصوليا الخضراء تساعد مرضى الكوليسترول، فهى غنية بالألياف وتعمل على تقليل الكوليسترول في الجسم؛ ما يساعد مرضى القلب ويقلل من ضغط الدم والالتهابات

تحرير:آية أشرف ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الفاصوليا من الخضراوات الغنية بالألياف والمياه، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ مثل الحديد والألياف وحمض الفوليك، وغنية أيضًا بالفيتامينات مثل فيتامين (أ) و(ج) و(ك)، ويجب التركيز على مثل هذا النوع من الخضراوات الغني بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي والمعدة. للفاصوليا العديد من الأنواع، فمنها البيضاء والحمراء والخضراء، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة حتى تعجب أطفالك وعائلتك، وفي السطور التالية نتناول فوائد الفاصوليا الخضراء التي لا يعرفها الكثير منا.

فوائد الفاصوليا الخضراء إنقاص الوزن الرغبة في إنقاص الوزن من الأحلام التي تراود كل فتاة، وتحاول الكثير من الفتيات اتباع أنظمة مختلفة من الرجيم، ومن أولى الخطوات التي يجب اتباعها هي تناول الخضراوات الورقية ومنها الفاصوليا الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من المياه المفيدة للجهاز الهضمي، كما

فوائد الفاصوليا الخضراء

إنقاص الوزن

مكافحة السرطان

الرغبة في إنقاص الوزن من الأحلام التي تراود كل فتاة، وتحاول الكثير من الفتيات اتباع أنظمة مختلفة من الرجيم، ومن أولى الخطوات التي يجب اتباعها هي تناول الخضراوات الورقية ومنها الفاصوليا الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من المياه المفيدة للجهاز الهضمي، كما أنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون غير مشبعة.يمكنك تناول الفاصوليا الخضراء بأكثر من طريقة تصلح للرجيم، منها سلطة الفاصوليا أو الفاصوليا بالصلصة.

الحامل

مستوى الكوليسترول

الفاصوليا تحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل، لذلك فهي مفيدة لمكافحة السرطان وتمنع تأثير بعض المواد المسرطنة.المرأة الحامل تحتاج لنظام غذائي صحي يعتمد على خضراوات ورقية طازجة وشرب كميات كبيرة من المياه وفاكهة طازجة؛ لذلك فالفاصوليا هي حل مناسب للحامل كي تتناولها، خاصة أنها مصدر من مصادر فيتامين سي، كما أنها غنية بالحديد أيضًا، وتعد مصدرا جيدا لحمض الفوليك المهم لصحة الحامل والجنين، حيث يحتوي كوب واحد من الفاصوليا على 10% من الحصة التي تحتاج إليها الحامل يوميا من حمض الفوليك، و6% من الحصة الموصى بها من الحديد.

الفاصوليا الخضراء تساعد مرضى الكوليسترول، فهى غنية بالألياف وتساعد في تقليل الكوليسترول في الجسم، ما يساعد مرضى القلب ويقلل من ضغط الدم والالتهابات.

الجهاز الهضمي

الفاصوليا تساعد في علاج الإسهال والإمساك، لأنها غنية بالألياف المفيدة والمياه، ولذلك يُنصح بالفاصوليا الخضراء لمرضى القولون. اعرفي هنا طرقا مختلفة لعمل الفاصوليا الخضراء.

هشاشة العظام

نقص الكالسيوم من الأسباب الأساسية لهشاشة العظام، ولذلك يجب الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، ومنها الفاصوليا الخضراء الغنية بالألياف والفيتامينات والكالسيوم المهمين لصحة العظام وتقويتها؛ لذلك يُنصح بتناولها وتشجيع الأطفال أيضًا على تناولها. يهمك أن تعرف.. أطعمة للوقاية من هشاشة العظام

صحة العين

الفاصوليا تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة، منها مادة الكاروتين المهمة لصحة العين، لذلك ينصح بتشجيع الأطفال على تناولها، من خلال طهيها بأكثر من طريقة تشجع الأطفال.

الاكتئاب

الاكتئاب من المشاعر السلبية التي يتعرض لها الكثير منا، وليست الشيكولاتة فقط هى ما يساعدنا في التخلص من الاكتئاب، جربي الفاصوليا الخضراء التي تحتوي على حمض الفوليك وتساعد في علاج الاكتئاب. واجهي اكتئاب الثلاثاء بهذه الحيل.. تناولي السمك على الغداء

أضرار الفاصوليا الخضراء

- الفاصوليا مفيدة ولكن يجب الحذر منها لبعض الأشخاص؛ فعلى سبيل المثال، من يتناولون أدوية مميعة للدم، يجب عليهم التقليل من تناول الفاصوليا، خاصة أنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ك، الذي يلعب دورا في تجلط الدم لهؤلاء المرضى.



- ينصح بعدم الإفراط في تناول الفاصوليا الخضراء، لأنها تحتوي على نسبة من نوع معين من الأحماض، يمكن أن يتحد مع المعادن والفيتامينات، ما يسبب مشكلات وعدم امتصاص الجسم للفيتامينات.