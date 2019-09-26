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تخلصك من الاكتئاب والإمساك.. اعرف فوائد الفاصوليا

الفاصوليا الخضراء تساعد مرضى الكوليسترول، فهى غنية بالألياف وتعمل على تقليل الكوليسترول في الجسم؛ ما يساعد مرضى القلب ويقلل من ضغط الدم والالتهابات
تحرير:آية أشرف ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فاصوليا خضراء
فاصوليا خضراء
الفاصوليا من الخضراوات الغنية بالألياف والمياه، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة؛ مثل الحديد والألياف وحمض الفوليك، وغنية أيضًا بالفيتامينات مثل فيتامين (أ) و(ج) و(ك)، ويجب التركيز على مثل هذا النوع من الخضراوات الغني بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي والمعدة. للفاصوليا العديد من الأنواع، فمنها البيضاء والحمراء والخضراء، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة حتى تعجب أطفالك وعائلتك، وفي السطور التالية نتناول فوائد الفاصوليا الخضراء التي لا يعرفها الكثير منا.
فوائد الفاصوليا الخضراء   إنقاص الوزن الرغبة في إنقاص الوزن من الأحلام التي تراود كل فتاة، وتحاول الكثير من الفتيات اتباع أنظمة مختلفة من الرجيم، ومن أولى الخطوات التي يجب اتباعها هي تناول الخضراوات الورقية ومنها الفاصوليا الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من المياه المفيدة للجهاز الهضمي، كما
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بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

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