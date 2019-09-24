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أمريكا: حزب الله حرم من أموال طائلة بفضل العقوبات

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
قال مساعد وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي: إنه "لم يأت بلائحة جديدة لإدراج مصارف لبنانية على لائحة العقوبات الأمريكية خلال زيارته الحالية للبنان والتي تستمر يومين". وأشار بيلينغسلي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تابع مع المسؤولين اللبنانيين ملف "جمّال ترست بنك"، وكيفية التعامل مع ملف العقوبات على حزب الله. وتابع: "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه".
وأضاف "أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم"، داعيًا كل الأطراف والأحزاب اللبنانية الابتعاد عن حزب الله، لعدم تحمل تداعيات هذه المواقف، مؤكدًا أن العقوبات لا تستهدف الطائفة الشيعية، إنما معاقبة حزب الله، ووقف نشاطه الإجرامي. والتقى مساعد وزارة الخزانة
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الشرطة التونسية - أرشيفية

تفكيك خلية إرهابية تورطت في قتل شرطي بتونس

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر خططوا لحادث طعن، راح ضحيته ضابط شرطة في محافظة بنزرت شمال البلاد، إضافة إلى استعدادهم لتنفيذ اعتداءات أخرى تستهدف رجال الشرطة والجيش. وذكر مصدر أمني مسؤول، في تصريحات صحفية، أنه تم القبض على 4 عناصر على علاقة وثيقة بحادثة مقتل الرائد فوزي الهويملي، إثر طعنه من قبل شخص مصنف لدى الجهات الأمنية بـ"المتشدد" في محافظة "بنزرت" التونسية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية.
المسجد-الأقصى (1)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم، فيما هدمت جرافاته بركسا (هنجر) عبارة عن إسطبل للخيول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن 9 فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال لـ 4 أسرى من محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى معتقل واحد من كل من محافظة سلفيت، ومحافظة رام الله. من ناحية أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوي الأسيرة هبة أحمد اللبدي 30 عاما والمحتجزة في معتقل (بيتاح تكفا) والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة.
صحف سعودية

صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
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قوات-اسرائيلية

إسرائيل تتحرك عسكريا على الحدود مع لبنان

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تكثيف نشاطه العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب الضربة الأخيرة التي تلقاها من "حزب الله اللبناني". وقامت دورية إسرائيلية مدعومة بآليات مدرعة، بتمشيط الطريق العسكري خلف الجدار الحدودي بين تلال العديسة والمطلة الحدودية، وفقا لـ"وكالة النشرة اللبنانية". وأشارت الوكالة إلى أن التحركات الإسرائيلية تزامنت مع القيام بأعمال صيانة وإصلاح لبعض المعدات على الطرق الترابية بين البساتين المحاذية للحدود.
بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
لبنان-واسرائيل (4)

اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
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