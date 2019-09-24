أمريكا: حزب الله حرم من أموال طائلة بفضل العقوبات

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

الخزانة الأمريكية

قال مساعد وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي: إنه "لم يأت بلائحة جديدة لإدراج مصارف لبنانية على لائحة العقوبات الأمريكية خلال زيارته الحالية للبنان والتي تستمر يومين". وأشار بيلينغسلي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تابع مع المسؤولين اللبنانيين ملف "جمّال ترست بنك"، وكيفية التعامل مع ملف العقوبات على حزب الله. وتابع: "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه".

وأضاف "أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم"، داعيًا كل الأطراف والأحزاب اللبنانية الابتعاد عن حزب الله، لعدم تحمل تداعيات هذه المواقف، مؤكدًا أن العقوبات لا تستهدف الطائفة الشيعية، إنما معاقبة حزب الله، ووقف نشاطه الإجرامي. والتقى مساعد وزارة الخزانة