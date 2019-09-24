جريمة

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
أرشيفية
أرشيفية
19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستور الأقل جودة وسعرا، لتغطية قيمة العجز فى القمح، وحققوا لأنفسهم مبالغ مالية نحو 300 مليون جنيه.   وانتهت هيئة الفحص والتحقيق، إلى إدانة المتهمين، ورفضهم التصالح
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وزارة-الداخلية

مقتل 6 إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأكتوبر

قُتل 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أثناء مداهمة وكرهم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، وتحفظت القوات على الأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها بجوار الجثامين، يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

الداخلية توقع بـ485 عنصرا إجراميا في 24 ساعة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، و345 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة و258 قطعة سلاح أبيض.
اختناق- من -الغاز

وجبة فاسدة.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بحالات تسمم غذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة لحوم فاسدة بقرية جماجمون التابعة لدائرة مركز دسوق، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لقسم الاستقبال في مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
الشرطة‎تامين- (5)

أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).
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قفاص-محكمة (1)

تجديد حبس 14 متهما بـ«اللهم ثورة» 15 يوما جديدة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 14 متهما جديدا في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، 15 يوما آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بإحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي، تزامنا مع أحداث ذكرة الخامس والعشرين من يناير، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، وتسلمت النيابة تحريات جديدة من جهاز الأمن الوطني حول نشاط المتهمين.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

97 يوما على تسليمه.. «عشماوي» على قوائم ترقب المحكمة

منذ تاريخ القبض عليه قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في 28 من مايو الماضي، ظل هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول والإرهابي الخطير، حديث الرأى العام في الشارع المصري، فمنذ إعلان السلطات المصرية تسلمها «عشماوي» على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، عقب عودته من زيارة إلى ليبيا، ترقب الجميع ظهور «عشماوي» في القضايا التي يحاكم فيها، ومن بينها قضية أنصار «بيت المقدس 1 »، والتي يحاكم فيها ضمن 213 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، إلا أنه لم يظهر بعد داخل أروقة أى محكمة.
قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
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