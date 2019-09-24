19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

أرشيفية

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستور الأقل جودة وسعرا، لتغطية قيمة العجز فى القمح، وحققوا لأنفسهم مبالغ مالية نحو 300 مليون جنيه. وانتهت هيئة الفحص والتحقيق، إلى إدانة المتهمين، ورفضهم التصالح

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستور الأقل جودة وسعرا، لتغطية قيمة العجز فى القمح، وحققوا لأنفسهم مبالغ مالية نحو 300 مليون جنيه.



وانتهت هيئة الفحص والتحقيق، إلى إدانة المتهمين، ورفضهم التصالح برد مستحقات الدولة، فقرر جهاز الكسب غير المشروع أحالتهم الى المحاكمة الجنائية، وتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف القضية، تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة للمتهمين أمام إحدى الدوائر الجنائية.



أمر الإحالة يسدل الستار عن قضايا فساد القمح التى أحيلت له من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب فى عام 2016، لتقصى حقيقة استيلاء الموظفين وأصحاب الصوامع والشون على كميات الأقماح المملوكة للدولة، وخلطها بالمستورد.



