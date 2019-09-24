تفكيك خلية إرهابية تورطت في قتل شرطي بتونس

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الشرطة التونسية

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر خططوا لحادث طعن، راح ضحيته ضابط شرطة في محافظة بنزرت شمال البلاد، إضافة إلى استعدادهم لتنفيذ اعتداءات أخرى تستهدف رجال الشرطة والجيش. وذكر مصدر أمني مسؤول، في تصريحات صحفية، أنه تم القبض على 4 عناصر على علاقة وثيقة بحادثة مقتل الرائد فوزي الهويملي، إثر طعنه من قبل شخص مصنف لدى الجهات الأمنية بـ"المتشدد" في محافظة "بنزرت" التونسية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف المصدر أن العناصر الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وهم من سكان أحد الأحياء الشعبية بالأحواز الشرقية لمحافظة بنزرت، وينشطون في مجال التجارة الموازية بالأسواق. وأشار إلى أنه تبين وفق التحريات الأمنية الدقيقة التي أجريت معهم، أنهم على علاقة وثيقة بحادثة الطعن، من