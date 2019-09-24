«المعسل مضروب».. مباحث التموين تداهم مصنعا في المرج

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

حملة تموينية

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 775 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القبض على مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج بحوزته 20 طن سلع غذائية "زيت طعام - طحينة - خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية.

وضبطت القوات مسئول مصنع لتجارة المعسل بدون ترخيص بالمرج لحيازته 4,720 طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" و2240 عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية يُشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك. وألقى رجال المباحث القبض على مدير محطة وقود بالعمرانية؛ لاتهامه بتجميع

وضبطت القوات مسئول مصنع لتجارة المعسل بدون ترخيص بالمرج لحيازته 4,720 طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" و2240 عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية يُشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك.



وألقى رجال المباحث القبض على مدير محطة وقود بالعمرانية؛ لاتهامه بتجميع 68 ألف لتر من المواد البترولية "البنزين 92، 95" دون إثبات التعديل فى السعة التخزينية مع الجهات المختصة بالمخالفة لشروط التراخيص؛ لبيعها بأكثر من السعر الرسمى فى السوق السوداء.



وشملت الجهود ضبط مالك مصنع زجاج بدائرة مركز شرطة بلبيس في الشرقية؛لإنتاجه 224 قطعة لوح زجاج سيارة مغشوش ومقلد لكبرى الماركات العالمية منتج نهائى، و1,150 طن (ألوان صناعية- رول بلاستيك) مستلزمات إنتاج، 150 لوح زجاج خام مجهول المصدر.





