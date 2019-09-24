جريمة

«المعسل مضروب».. مباحث التموين تداهم مصنعا في المرج

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
حملة تموينية
حملة تموينية
وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 775 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القبض على مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج بحوزته 20 طن سلع غذائية "زيت طعام - طحينة - خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية.
وضبطت القوات مسئول مصنع لتجارة المعسل بدون ترخيص بالمرج لحيازته 4,720 طن "تبغ خام– عسل أسود– ملح ليمون– جلسرين" و2240 عبوة معسل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية يُشتبه فى تأثيرها على الصحة العامة للمستهلك. وألقى رجال المباحث القبض على مدير محطة وقود بالعمرانية؛ لاتهامه بتجميع
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حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
جثة (3)

جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
محكمة-ارشفية

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
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مباحث التموين تضبط 18 مخبزا و6 منشآت مخالفة بالجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
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التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
سناكس

مباحث التموين تداهم مصنع مقرمشات فاسدة في أبو النمرس

اللهث وراء تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة العمل الجاد وكسب الرزق الحلال يجعل نهايات قاصدي ذلك الطريق متشابهة، خلف القضبان، إذ عمد أحد الأشخاص لإنشاء مصنع لإنتاج المقرمشات "سناكس" لم يهتم بمعايير السلامة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في عملية التصنيع أو المنتج النهائي قبل طرحه للبيع، واضعا نصب عينه تحقيق ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كشفوا المستور، وداهموا مقر تلك المنشأة غير المنضبطة.
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