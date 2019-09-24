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بعد صعود الجنيه.. عائد أدوات الدين يواصل الهبوط

تراجعت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية التي طرحتها المالية، لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، بسبب ارتفاع قيمة الجنيه وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
السندات الحكومية
السندات الحكومية
واصلت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، تراجعها لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث انخفض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.39 نقطة مئوية، مسجلا 15.877% الأسبوع الماضي، في مقابل 16.263% في آخر طرح، كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.95 نقطة ليصل إلى 15.537% مقابل 16.491%، وانخفض العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات ليصل إلى 13.866%، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات 0.814 نقطة، ليصل إلى 13.865% في المتوسط.
زيادة إقبال الأجانب على شراء سندات آجال 10 سنوات نجحت وزارة المالية في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت
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البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

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