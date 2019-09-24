مدبولي يتفقد مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

رئيس مجلس الوزراء في بني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع، مشيدا بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، وأن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.

وتفقد عددا من الفصول والمعامل المتخصصة، كما شاهد الملعب وعدداً من التجهيزات التي تدعم رسالة المدرسة ودورها في التعليم والتأهيل والتدريب. واستمع الى شرح تفصيلي من مدير المدرسة، الذي أشار إلى أن المدرسة تضم 7 فصول للمراحل الثلاث، وبها 188 طالبا، بالإضافة إلى 5 معامل وورشتي الميكانيكا والكهرباء، لافتاً