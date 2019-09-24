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مدبولي يتفقد مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
رئيس مجلس الوزراء في بني سويف
رئيس مجلس الوزراء في بني سويف
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع، مشيدا بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، وأن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.
وتفقد عددا من الفصول والمعامل المتخصصة، كما شاهد الملعب وعدداً من التجهيزات التي تدعم رسالة المدرسة ودورها في التعليم والتأهيل والتدريب. واستمع الى شرح تفصيلي من مدير المدرسة، الذي أشار إلى أن المدرسة تضم 7 فصول للمراحل الثلاث، وبها 188 طالبا، بالإضافة إلى 5 معامل وورشتي الميكانيكا والكهرباء، لافتاً
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مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

صرف الزي المدرسي مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إن المحافظ محمد الزملوط قرر صرف الزي المدرسي الموحد مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة والمحرومة؛ لرفع العبء عن أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم/ الثلاثاء/ بمدارس إدارة باريس التعليمية ضمن خطط متابعة الدراسة في الأسبوع الأول لها والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين بالزى الموحد. وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظ قرر أيضا إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين من المصروفات المدرسية على أن تتحملها المحافظة.
موريس-نسيم

انتخاب أول مصري رئيسًا لجمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية

فاز رئيس شركة (ويسترن جيكو شلمبرجير) المصري موريس نسيم، برئاسة جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية في الانتخابات، التي أجراها مجلس إدارة الجمعية التي تعد أشهر منظمة عالمية للجيوفيزياء التطبيقية في العالم، ومقرها في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصري رئيسا للجمعية.
رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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بدء حجز وحدات «JANNA وسكن مصر» بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يبدأ اليوم الثلاثاء، التسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، إذ أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" موزعة بالمدن التالية: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.
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رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: «التأمين الشامل» ثورة في أسلوب إدارة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن منظومة التحول الرقمي ستقلل ممارسات الفساد، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم اختبار منظومة التحول الرقمي، التي ستعمل على توفير الوقت والجهد على المواطن، والقضاء على ممارسات الفساد من خلال تقليل التعامل المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وجاء المؤتمر عقب اجتماع مجلس المحافظين الذي أقيم بالديوان العام القديم للمحافظة، بعد تطويره مؤخرا وفق أحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.
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مدبولي يترأس اجتماع المحافظين لمناقشة ملفات مهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه محافظة بورسعيد بمقر الديوان العام القديم الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات منها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستعداد للمرحلة الثانية من العمل الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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مدبولي والوزراء يصلون إلى بورسعيد لاجتماع المحافظين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة بورسعيد، برفقته عدد من الوزراء، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مجلس المحافظين الذي تستضيفه المحافظة بمقر الديوان العام القديم، الذي تم تطويره مؤخرا وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سيتفقد عددا من المنشآت الصحية ومراكز خدمة المستثمرين والمستوردين، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومن المنتظر أن تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة بورسعيد تفقد عدد من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
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