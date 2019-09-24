جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

جثة

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.

شكل اللواء علاء الدين سليم، مدير قطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "ي.ب.س" 44 سنة، محكوم عليه بالحبس سنتين في قضية "شروع في سرقة" بقسم الطالبية بالجيزة، و"ر.م.ع" 27 سنة، وشقيقه "أ.م" 41 سنة قهوجي، جميعهم لهم معلومات جنائية. استهدفت مأمورية



شكل اللواء علاء الدين سليم، مدير قطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "ي.ب.س" 44 سنة، محكوم عليه بالحبس سنتين في قضية "شروع في سرقة" بقسم الطالبية بالجيزة، و"ر.م.ع" 27 سنة، وشقيقه "أ.م" 41 سنة قهوجي، جميعهم لهم معلومات جنائية.



استهدفت مأمورية المتهمين وأمكن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا عقد العزم على التخلص من المجني عليهما بقصد الاستيلاء على مصوغات المجني عليها، وفى سبيل تنفيذ مخططهم توجهوا لمنزل المجني عليهما بحجة سداد إيصال أمانة مستحق على شقيقة الثاني والثالث لصالح المجني عليهما، وتعدوا عليهما بمقص حديدي وسنجة فأودوا بحياتهما، واستولوا على مصوغات المجني عليها عبارة عن (3 غوايش، سلسلة، إنسيال، حلق، خاتم) ومبلغ 900 جنيه، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة والمسروقات.



