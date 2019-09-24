جريمة

جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
جثة
جثة
"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
شكل اللواء علاء الدين سليم، مدير قطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "ي.ب.س" 44 سنة، محكوم عليه بالحبس سنتين في قضية "شروع في سرقة" بقسم الطالبية بالجيزة، و"ر.م.ع" 27 سنة، وشقيقه "أ.م" 41 سنة قهوجي، جميعهم لهم معلومات جنائية. استهدفت مأمورية
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حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

«المعسل مضروب».. مباحث التموين تداهم مصنعا في المرج

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 775 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القبض على مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج بحوزته 20 طن سلع غذائية "زيت طعام - طحينة - خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية.
محكمة-ارشفية

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
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جثة (5)

«سبناه عايش».. سر الحبر الأزرق في كشف جريمة السلام

رائحة كريهة قادت قاطني العقار إلى خبر غير سار، حيث عثروا على جثة جارهم مسجاة على أرضية الصالة مرتديا ملابسه كاملة، وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة، وانتقل مأمور القسم على رأس قوة أمنية إلى محل البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا دون السماح باقتراب أحد من مسرح الجريمة لدى اكتشاف رجال المعمل الجنائي وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية. الغموض تكشف مع جهود رجال إدارة البحث الجنائي بمباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور.
القبض-على-متهم

ضبط 7 أشخاص سرقوا 650 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا من 11 شخصا، بعد قيامهم بسرقة تاجر مقيم بمركز سمسطا تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منه على مبلغ 650 ألف جنيه. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، بورود بلاغ من تاجر يدعى "كمال. ع" 62 عاما، باعتراض سيارة "ميكروباص" لسيارته، ونزول عدد كبير من الأشخاص، ثم اقتادوه تحت زعم عملهم بأحد الأجهزة الأمنية تحت تهديد السلاح لمنطقة صحراوية في ما بين قرية مازورة ومركز سمسطا بدائرة المركز، واستولوا منه على مبلغ مالي (650 ألف جنيه).
جثة

طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سرقة-السيارات (1)

«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
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