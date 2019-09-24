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ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يسعى الآن لمواجهة جو بايدن المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة 2020، وذلك من خلال علاقاته مع أوكرانيا
تحرير:محمود نبيل ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
ترامب
ترامب
بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
وتأتي تقارير محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام فيما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه
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10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
جنود-امريكية

اعتقال جندي أمريكي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، القبض على جندي في الجيش الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية لصالح اليمين المتطرف. وقال مكتب التحقيقات في بيان: إن "الجندي ناقش خطط لتفجير شبكة أخبار أمريكية كبرى، كما ناقش السفر إلى أوكرانيا للقتال مع جماعة يمينية متطرفة عنيفة، وأنه وزع معلومات على الإنترنت بشأن كيفية صنع القنابل". كما أشارت السلطات إلى أن الجندي، جاريت وليام سميث، حارب على الإنترنت، المرشح الرئاسي الديمقراطي، بيتو أورورك، وفقا لـ"سكاي نيوز".
دونالد ترامب

ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: «يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه». وأثار دونالد ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.
ترامب وماكرون

ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
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صباح-الاحمد-الصباح-امير-الكويت-06

أمير الكويت يُغادر مستشفى في أمريكا بعد تحسن حالته

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة. وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن يوم الأحد الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى احدى المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان مقررا له أمس الخميس، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.
دونالد ترامب

محكمة أمريكا العليا تؤيد حكما ضد اللاجئين.. وترامب: انتصار كبير

أيدت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية. وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
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