ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يسعى الآن لمواجهة جو بايدن المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة 2020، وذلك من خلال علاقاته مع أوكرانيا

تحرير:محمود نبيل ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.

وتأتي تقارير محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام فيما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه

وتأتي تقارير محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام فيما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

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وخلص المفتش العام إلى أن شكوى المبلغين عنها كانت "ذات مصداقية" وعاجلة، وهو ما يعني أنها على مستوى من الخطورة يتطلب من وزارة العدل إخطار الكونجرس، خاصة بعد أن أُحيل التقرير المبلغ عن المخالفات إلى جوزيف ماجوير، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، والذي بدوره رفض مشاركته مع الكونجرس.

وقالت الشبكة الأمريكية إن ترامب لجأ إلى التشكيك في الجهة المسربة لتلك المحادثات، كما زعم أنه لا يحمل الجنسبة الأمريكية، بما يعني أنه من المناهضين للولايات المتحدة وقام بالإبلاغ عن تلك الانتهاكات المشتبه بها من قبل الرئيس.

وتمنع السلطة التنفيذية معلومات الوكلاء والمخبرين من الوصول إلى الكونجرس، وذلك على الرغم من أن القانون واضح وينص على أن مثل هذا الإخطار إلزامي في حالات من هذا النوع، خاصة إذا ما تم وصف تلك التقارير بالعاجلة والصادقة.

ومر شهران فقط على مثول المستشار الخاص روبرت مولر أمام الكونجرس، حيث أنهى تحقيقًا دام عامين تقريبًا في ما إذا كان أعضاء حملة ترامب قد تآمروا مع روسيا للتأثير على انتخابات عام 2016، والتي أتت بترامب إلى البيت الأبيض.

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وعلى الرغم من أن أشخاصا عديدة قد ذهبوا إلى السجن بسبب تهم ناتجة عن التحقيق الخاص بالمستشار مولر، فإنه لم يتم توجيه اتهام لأحد في نهاية المطاف بالتآمر مع روسيا، حتى بعد ثبوت عقد حملة ترامب اجتماعًا واحدًا على الأقل مع الروس.

وأثناء التحقيق الذي أجراه مولر، انخرط الرئيس وحلفاؤه في هجوم شديد على مؤسسات السلطة التي كانت تحقق مع الدائرة الداخلية لترامب، متهمًا إياها بالعمل على تشويه سمعة الرجال والنساء المكلفين بحماية أمريكا من التهديدات الأجنبية.

ويعتقد العديد من خبراء الأمن القومي، أن هدف ترامب من وراء هذه الهجمات هو المساعدة في تخفيف وطأة أي شيء قد يأتي في النهاية من نتائج مولر، خاصة في الوقت الذي شهد العديد من التقارير التي تناولت صلات مختلفة للرئيس وأبنائه وبعض أعضاء حملته الانتخابية في 2016.

وفي الفضيحة الأخيرة التي تنطوي على تعاملات ترامب مع أوكرانيا، يستمد الرئيس الأمريكي نفس قواعد اللعبة التي استخدمها في هجماته السابقة على مجتمع الاستخبارات، والتي تبدأ بزعم أنه لا علم له بادعاءات ارتكاب أي مخالفات، وفي النهاية ينكرها بشكل كامل، ويدعي أن كل ما ذكر ليس له أساس.

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وبدا من الواضح أن ترامب يعتزم بدء الصراع السياسي مع بايدن مبكرًا، وذلك في ظل رغبته المستميتة في الحصول على ولاية جديدة في البيت الأبيض خلال العام المقبل، خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها مع إيران وعدد من الملفات الخارجية.