بفارق 10000 جنيه.. تشتري «تيفولي» أم «بريليانس V6»

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار 2 من أبرز السيارات الكروس أوفر الرياضية في مصر

تحرير:كريم ربيع ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

بريليانس V6

بفارق أقل من 10 آلاف جنيه، تتنافس سيارتان SUV كروس أوفر رياضيتان متعددتا الاستخدامات هما «بريليانس V6، وسانج يونج تيفولي»، ليكشفا الصراع المحتدم بين شركات السيارات بالسوق المصري من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد. وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات اثنتين من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منهما واضحة عبر المقارنة بينهما.

بريليانس V6 أعلن وكيل السيارة الشركة «بريليانس» في مصر، طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات V6، مطلع سبتمبر الجاري، بسعر رسمي 309.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية جراند ديلوكس بسعر 329,900 جنيه، والثالثة «فلاج شيب» بسعر 349,900 جنيه مصري. وتعتمد السيارة على محرك بسعة