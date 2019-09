بفارق 10000 جنيه.. تشتري «تيفولي» أم «بريليانس V6»

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار 2 من أبرز السيارات الكروس أوفر الرياضية في مصر

تحرير:كريم ربيع ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

بفارق أقل من 10 آلاف جنيه، تتنافس سيارتان SUV كروس أوفر رياضيتان متعددتا الاستخدامات هما «بريليانس V6، وسانج يونج تيفولي»، ليكشفا الصراع المحتدم بين شركات السيارات بالسوق المصري من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد. وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات اثنتين من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منهما واضحة عبر المقارنة بينهما.

بريليانس V6 أعلن وكيل السيارة الشركة «بريليانس» في مصر، طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات V6، مطلع سبتمبر الجاري، بسعر رسمي 309.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية جراند ديلوكس بسعر 329,900 جنيه، والثالثة «فلاج شيب» بسعر 349,900 جنيه مصري. وتعتمد السيارة على محرك بسعة

بريليانس V6

أعلن وكيل السيارة الشركة «بريليانس» في مصر، طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات V6، مطلع سبتمبر الجاري، بسعر رسمي 309.000 جنيه للفئة الأولى، والثانية جراند ديلوكس بسعر 329,900 جنيه، والثالثة «فلاج شيب» بسعر 349,900 جنيه مصري.

وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، مع شاحن هواء تربو، ينتج قوة 150 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، ويبلغ العزم الأقصى 220 نيوتن متر.

وفيما يخص وسائل الأمان، تضم بريليانس V6 وسائد هوائية في الأمام، نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، مع نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل، وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، حساسات أمامية وخلفية، خاصية متابعة ضغط الإطارات، وصولا إلى الكشف عن النقاط العمياء، طوارئ التصادم، ونقاط تثبيت مقعد الطفل.

وعلى صعيد الكماليات، يأتي في مقدمتها شاشة تاتش 7 بوصات -تعمل باللمس-، وبلوتوث، مفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام.

وبالنسبة للتجهيزات الخارجية، فتشمل عجلات رياضية 18 بوصة، زجاج «فاميه»، أجهزة استشعار للمساعدة في إيقاف السيارة بجانب مساعد الإيقاف، مع مصابيح ضباب في الأمام، ووحدات ليد للإضاءة في وقت النهار.

سانج يونج تيفولي

تعد سيارة تيفولي هي الفئة الوحيدة التي قامت شركة سانج يونج الكورية -رابع أكبر شركة تصنيع سيارات في كوريا- بطرحها في السوق المصري العام الجاري، وتأتي تيفولي بـ6 إصدارات، هي «A/T COMFORT 1.6 ، A/T XLV COMFORT 1.6، A/T STYLE 1.6، A/T SPORT 1.6، A/T XLV LUXURY 1.6، وA/T XLV LUXURY 4WD 1.6».

بأسعار رسمية تبدأ من 310.000 جنيه، و320.000 جنيه، 335.000 جنيه، و360.000 جنيه، و365.000 جنيه، و385.000 جنيه، على التوالي.

وحققت تيفولي نجاحًا كبيرًا داخل كوريا وخارجها، حيث بلغ طول السيارة 4195 مللي متر وبلغ عرضها 1795 مللي متر، بينما وصل ارتفاع تيفولي الكلي إلي 1600 مللي متر وطول قاعدة العجلات يبلغ 2600 مللي متر. كما امتلكت مساحة تخزين خلفية سعتها 423 مللي متر، وهي مساحة كبيرة للغاية.

تعتمد تيفولي على محرك سعته 1600 CC بخاصية الحقن الذاتي والإلكتروني للوقود، مزود بـ16 صبابا داخليا للوقود، أربعة سلندرات، بقوة 128 حصانا، عند دوران المحرك على أقصى سرعة دوران يستطيع الوصول لها وهي ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة، كما أنه يبلغ عزمه الأقصى نحو 160 نيوتن لكل متر، عند وصول المحرك إلى سرعة دوران تبلغ 4600 لفة في الدقيقة الواحدة.

وتزود تيفولي الكروس أوفر بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، لتستطيع السيارة الوصول إلى السرعة القصوى لها وهي 170 كيلو مترا في الساعة الواحدة من خلال معدل التسارع الخاص بها والتي تبلغ 12 ثانية، حيث تحتاج تيفولي إلى تلك المدة بداية من تحركها من وضع الثبات وحتى الوصول إلى سرعة مئة كيلو متر في الساعة.



مزودة بنظام الفرامل المطوّر كليا ABS والذي يساعد على تحقيق استجابة أسرع وأكثر توازنا بالنسبة للفرامل بمجرد الضغط على الدواسة المخصصة للمكابح، كما أنها تحتوي على خاصية التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD والتي تساعد على حفظ ثبات السيارة واتزانها على الطريق عند إيقاف تيفولي بشكل مفاجئ أثناء سيرها على سرعة عالية.