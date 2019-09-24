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فودافون تكشف عن أول مبنى يعمل بالطاقة الشمسية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
رئيس فودافون مصر
رئيس فودافون مصر
أعلنت فودافون مصر عن تشغيل أول مبنى للشركة يعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن جهودها للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025 لأن تصبح أول شركة اتصالات تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلا من استهلاكها فقط. يعتمد المبنى على توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة فوق سطحه، والتي تنتج 90.48 كيلوات شهريا، وما يعادل 154.4 ميجاوات سنويا، لتولد المحطة طاقة كهربائية تكفي لتشغيل 19 منزلا لمدة عام. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد خطوة لدعم التوجه العام للاقتصاد المصري.
وأكدت أن المشروع يهدف لزيادة معدلات استخدام الطاقة المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة "رؤية 2030". وتسير فودافون مصر بخطى ثابتة نحو التوسع في حلول الطاقة الشمسية لتشمل كل مباني الشركة ومراكز البيانات، وهو ما يساهم في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة عبر تقليل ما يقرب من 109 أطنان من انبعاثات ثاني
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