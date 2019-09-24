بعد انتهاء مدته.. المرشحون الأربعة لخلافة طارق عامر

تباينت أراء المحللين وخبراء الاقتصاد حول التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي أو اختيار شخص أخر لتولي المنصب، خاصة وأن هناك عدد من المرشحين ومنهم هشام عز العرب

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

فى نوفمبر القادم يكمل طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الحالى مدته الأربع سنوات فى رئاسة البنك المركزى، ومن المقرر أن يخضع قرار المد لفترة جديدة أو توجيه الشكر له، واختيار شخص آخر لتولى هذا المنصب. وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، وذلك عقب تقديم هشام رامز المحافظ السابق استقالته، وشغل عامر منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية.

وتسلم طارق عامر أول سبتمبر الجارى رئاسة التحالف الدولى للشمول المالى خلال الاجتماعات السنوية التى عقدت فى العاصمة الرواندية كيجالى لمنتدى السياسات الدولية التابع للتحالف الذى يضم فى عضويته أكثر من 90 دولة، كما حصل عامر فى يونيو الماضى على جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى إفريقيا عن عام 2019، على خلفية

وتسلم طارق عامر أول سبتمبر الجارى رئاسة التحالف الدولى للشمول المالى خلال الاجتماعات السنوية التى عقدت فى العاصمة الرواندية كيجالى لمنتدى السياسات الدولية التابع للتحالف الذى يضم فى عضويته أكثر من 90 دولة، كما حصل عامر فى يونيو الماضى على جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى إفريقيا عن عام 2019، على خلفية الإصلاحات الناجحة التى قام بها فى الجهاز المصرفى المصرى وإسهاماته من خلال الإجراءات والقرارات فى دعم الاستثمار والنمو الاقتصادى.



وهناك عدد من المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي المصري ومنهم:

هشام عز العرب

وهو يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب فى البنك التجارى الدولى (CIB) منذ عام 2002، ويتمتع عز العرب بخبرة طويلة فى مجال العمل المصرفى، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1977، بالعمل فى عدد من البنوك المصرية فور تخرجه فى جامعة القاهرة، ثم بدأ رحلته العملية عام 1983 فى عدد من البنوك العالمية فى كل من لندن، ونيويورك، حيث شغل منصب العضو المنتدب لبنك جى بى مورجان فى لندن، ثم العضو المنتدب لدويتشه بنك لندن.

ويعد عز العرب عضوا بالمجلس الاستشارى الإقليمى لمؤسسة ماستركارد فى الشرق الأوسط وإفريقيا، منذ شهر يونيو عام 2007، كما أنه عضو أساسى فى غرفة التجارة الأمريكية.

رانيا المشاط

ترددت أنباء فى الفترة الأخيرة عن ترشيح رانيا المشاط والتى تشغل حاليا منصب وزيرة السياحة، لتولى رئاسة البنك المركزى المصرى، وذلك نظرا لخبرتها الطويلة فى مجال العمل المصرفى، حيث عملت المشاط مع مؤسسات مالية بارزة فى مصر والعالم منذ تخرجها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتولت منصب خبيرة اقتصادية أولى بصندوق النقد الدولى خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2005، ثم شغلت منصب مستشارة كبير الاقتصاديين، البروفيسور موريس أوبستفيلد، بصندوق النقد الدولى، بجانب عملها كوكيل لمحافظ البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2016، كما أنها لعبت دورا رئيسيا فى العمل على تحديث وتطوير البنك المركزى المصرى، ثم شغلت منصب وزيرة السياحة فى يناير 2018.

جمال نجم

وهو يشغل حاليا منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وكان قبل ذلك نائبا للمحافظين السابقين، حيث كان نائبا للمحافظ السابق فاروق العقدة، ثم نائبا لهشام رامز المحافظ السابق، قبل أن يتولى نائبا لطارق عامر محافظ البنك المركزى الحالى.

ولقب جمال نجم ببرمانة ميزان البنك المركزى، لما له من باع طويل فى العمل بالمركزى، كما أنه شغل العديد من المناصب العالمية والمحلية على مدى 25 عاما كاملة قبل التحاقه بالبنك المركزى.

وفى الفترة بين 2004 حتى 2007، كان نجم مسئولا عن التطوير المصرفى، وأشرف على 3 دعامات لتطوير القطاع المصرفى، ومعالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة الإدارة المالية بالبنوك، وتطوير الرقابة والإشراف بالبنك المركزى.



وشغل نجم أيضا منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف فى الفترة بين عام 2008 و2011، حيث تولى الإشراف على الرقابة الميدانية، والرقابة المكتبية، والشئون المصرفية والرقابة على النقد، وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا، المخاطر الكلية، والتعليمات الرقابية.

محمد الأتربى

وهو يشغل حاليا رئيس بنك مصر، وهو يعد شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة فى مجال العمل المصرفى تصل لأكثر من 35 عاما، حيث بدأ عمله المصرفى عام 1977 مع البنك العربى الإفريقى الدولى، وانتقل إلى بنك الائتمان الدولى، ثم انضم عام 1983 إلى بنك مصر الدولى "بنك قطر الوطنى حاليا" حيث قضى أكثر من 22 عاما، والتى شغل خلالها العديد من المناصب المصرفية العليا واكتسب العديد من الخبرات المتنوعة فى مجالات رئيسية مختلفة للعمل المصرفى.

وفى سبتمبر 2005، انضم الأتربى إلى البنك العقارى المصرى العربى كعضو ونائب رئيس مجلس الإدارة، وفى عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، وفى عام 2011 عاد الأتربى إلى البنك العقارى المصرى العربى ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، وتقديرا لإنجازاته العظيمة، تولى الأتربى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر فى يناير 2015، كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان، وعضوا بمجلس إدارة بنك القاهرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وقبل انضمامه إلى بنك مصر شغل الأتربى منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بالبنك المصرى الخليجى منذ يناير 2013 حتى ديسمبر 2014.

خبراء: اختيار المحافظ الجديد للبنك المركزى يتوقف على القيادة السياسية

قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن اختيار منصب محافظ البنك المركزى المصرى يرجع فى الأساس إلى القيادة السياسية والمؤسسة الرئاسية.

وأضاف الدمرداش أن المرشحين لشغل هذا المنصب كثيرون، لافتا إلى أن رانيا المشاط وزيرة السياحة لها تاريخ مصرفى كبير، خاصة أنها شغلت منصب مستشارة بصندوق النقد الدولى، وبالتالى فهى تعد ضمن قائمة المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزى، كما أن هشام عز العرب، ومحمد الأتربى وغيرهما من الأسماء المرشحة للمنصب، كلهم من حيث التأهيل مؤهلون لتولى المنصب، ولكن فى النهاية اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب يرجع إلى مؤسسة الرئاسة، وبالتالى فهناك اعتبارات سياسية أخرى يتم أخذها.

وأضاف أن منصب محافظ البنك المركزى هو المسئول عن السياسة النقدية للبلاد، والذى يعد جزءا من الاقتصاد العام للدولة، فلا ينظر إليه بنظرة التخصص فقط، خاصة أنه سيعمل فى إطار منظومة كبيرة تدير الاقتصاد، وهو المسؤول عن الشق النقدى فيها فقط.

وأوضح أن القرار له اعتبارات سياسية أخرى لكنهم يملكون الكفاءة الكبيرة لشغل هذا المنصب، ولعل أقربهم هو هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، نظرا لخبرته فى العمل المصرفى، ورجل ناجح كما أنه اسم لا غبار عليه.

من جانبه استبعد محمد النجار المحلل المالى، عدم التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن مد مدته أمر مهم للغاية خاصة أن مصر مقبلة على سداد الدين الخاص بصندوق النقد الدولى، فضلا عن ضرورة استكمال مسيرته فى السياسة النقدية للبلاد، موضحا أن تغيير هذه السياسة فى الوقت الحالى أمر صعب.

وأضاف النجار أنه فى حالة عدم التجديد لطارق عامر، وترشيح شخصيات أخرى لتولى المنصب، فمن الأرجح أن تكون لبنى هلال والتى تشغل حاليا منصب نائبة المحافظ، باعتبارها وجها نسائيا، وبالنسبة للقطاع الحكومى فهناك أسماء أخرى مثل هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر.

وأشار النجار إلى أنه فى حالة ترشيح أسماء من القطاع الخاص، فسيكون على رأسهم هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى نظرا لخبرته الطويلة فى العمل المصرفى، إلى جانب نضال عصر الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، ووكيل محافظ البنك المركزى سابقا، وهو شخصية مصرفية بارزة ويتمتع بخبرات واسعة فى المجال، موضحا أنه فى حالة ترشيح شخصيات اقتصادية وليس مصرفية لتولى المنصب، فمن الأرجح أن يتم ترشيح الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومستشار البنك المركزى المصرى حاليا، نظرا لخبرته فى السياسات النقدية وعمله فى صندوق النقد الدولى.