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محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
هنيدي
هنيدي
أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.
وأعرب أحمد عبد الباسط عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، وقال إنه سيكون إضافة لباقة أخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركة بمشاريع مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبًا. وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت تكريم الفنان محمد هنيدي في الدورة الثالثة من المهرجان، التي تقام في التاسع عشر من شهر سبتمبر
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هنا-الزاهد (1)

نهال عنبر تكشف لـ«التحرير» تفاصيل مرض هنا الزاهد

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة هنا الزاهد، موضحة أنها تتابع حالتها من خلال والدتها، كما تواصلت مع الفنان أحمد فهمي يوم الأحد، والذي طمأنها عن صحة زوجته، موضحا أنها تعاني من ألم في المعدة، ومن الممكن أن يكون بسبب تناولها أكل لم تعتاد عليه، لكن لا توجد خطورة وحالتها في تحسن، وقالت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ"لتحرير": "الحمد لله هنا حالتها مستقرة، هي بس على المحاليل وممنوعة من الأكل، والدكاترة في وسنغافورة من أحسن الناس في العلاج، ولو متأكدوش أنها بقت كويسة مش هيخرجوها".
مهرجان- الجونة

عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
لما لنتولد (2)

«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
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مهرجان- الجونة

عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
المخرج -محمد- فاضل (1)

«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.
سميح-ساويرس

سميح ساويرس: مهرجان موسيقي ضخم بالجونة قريبًا

أعلن رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، عن إنشاء قصر للمؤتمرات في الجونة، سيقام فيه حفلا الافتتاح والختام لمهرجان الجونة بدءًا من الدورة الرابعة، مؤكدا أنه لن يكون فقط لمهرجان السينما، وإنما سيشهد أيضا إقامة مهرجان للموسيقى تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه لوزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر العام الماضي، مشيرا إلى أنه يجري الآن الإعداد لإقامة مهرجان موسيقي فني ضخم. وأضاف سميح، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة هي رسالة الجونة منذ إنشائها.
هند-موسى (2)

ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.
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