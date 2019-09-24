محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

هنيدي

أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.

وأعرب أحمد عبد الباسط عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، وقال إنه سيكون إضافة لباقة أخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركة بمشاريع مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبًا. وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت تكريم الفنان محمد هنيدي في الدورة الثالثة من المهرجان، التي تقام في التاسع عشر من شهر سبتمبر