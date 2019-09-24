وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية
يقوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بزيارة لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية ومسؤولي كبرى الشركات العالمية
تحرير:أحمد البرماوي
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
وزير الاتصالات في اجتماعه مع الشركات الفرنسية
استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.
كما حضر مسئولو عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة لمؤسسة ميدييف؛ حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المصري الفرنسي في المجالات ذات الصلة.
وخلال اللقاء أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال
كما حضر مسئولو عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة لمؤسسة ميدييف؛ حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المصري الفرنسي في المجالات ذات الصلة.
وخلال اللقاء أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018/2019؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4%؛ كما بلغت نسبة نمو الاستثمارات في القطاع نحو 23%، وبلغ حجم صادرات الخدمات الرقمية نحو 3.6 مليار دولار؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة وعلوم البيانات؛ موضحا أن مصر قد انتهت من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى بناء قاعدة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والمطورين، وإيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وبناء الكفاءات الرقمية؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وكذلك أهم الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي والتي من المقرر أن تصل إلى 174 خدمة رقمية يتم إتاحتها عبر منافذ مختلفة على أن يتم التوسع تباعا في باقي المحافظات.
وأشار إلى أهم المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال نشر المناطق التكنولوجية في المحافظات، وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات لاحتضان الشركات التكنولوجية الواعدة، وتدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي في ربوع الوطن، بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي سيتم من خلالها التركيز على الاتجاهات العالمية الحديثة في التكنولوجيا، وتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والابتكار المتخصصة في دمج التكنولوجيات المتقدمة؛ مؤكدا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خلق مجتمع دامج لكل فئاته.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام مصر بتوطين صناعة الإلكترونيات لتلبية احتياجات المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي، كما أنها تمتلك قصص نجاح لشركات محلية وعالمية تعمل في مجال التصميم الإلكتروني؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع العمل على إصدار قوانين حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية.
هذا وتضم مؤسسة ميديف MEDEF العالمية أكثر من 7000 شركة فرنسية وتعمل على خدمة تنمية الشركات الفرنسية ودعم خبراتها في التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي وإقامة شراكات طويلة الأجل وإيجاد فرص استثمارية لها في الخارج.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الفرنسية التابعة لمؤسسة ميديف العالمية التي أبدت رغبتها في توسيع أعمالها والاستثمار في مصر.
حضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهري الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جلستان رضوان مستشارة الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.