وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية

يقوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بزيارة لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية ومسؤولي كبرى الشركات العالمية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

وزير الاتصالات في اجتماعه مع الشركات الفرنسية

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.

كما حضر مسئولو عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة لمؤسسة ميدييف؛ حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المصري الفرنسي في المجالات ذات الصلة. وخلال اللقاء أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال