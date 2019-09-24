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وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية

يقوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بزيارة لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية ومسؤولي كبرى الشركات العالمية
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
وزير الاتصالات في اجتماعه مع الشركات الفرنسية
وزير الاتصالات في اجتماعه مع الشركات الفرنسية
استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.
كما حضر مسئولو عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة لمؤسسة ميدييف؛ حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المصري الفرنسي في المجالات ذات الصلة. وخلال اللقاء أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال
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بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة
بعد-الإعلان-عن-طرح سندات-أسيوية-ما هى-ديون-مصر؟

بعد صعود الجنيه.. عائد أدوات الدين يواصل الهبوط

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، تراجعها لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث انخفض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.39 نقطة مئوية، مسجلا 15.877% الأسبوع الماضي، في مقابل 16.263% في آخر طرح، كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.95 نقطة ليصل إلى 15.537% مقابل 16.491%، وانخفض العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات ليصل إلى 13.866%، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات 0.814 نقطة، ليصل إلى 13.865% في المتوسط.
فودافون-مصر-تتجه بنسبة 100% لمصادر الطاقة-المتجددة ‎ (2)

فودافون تكشف عن أول مبنى يعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت فودافون مصر عن تشغيل أول مبنى للشركة يعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن جهودها للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025 لأن تصبح أول شركة اتصالات تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلا من استهلاكها فقط. يعتمد المبنى على توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة فوق سطحه، والتي تنتج 90.48 كيلوات شهريا، وما يعادل 154.4 ميجاوات سنويا، لتولد المحطة طاقة كهربائية تكفي لتشغيل 19 منزلا لمدة عام. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد خطوة لدعم التوجه العام للاقتصاد المصري.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها بشكل طفيف في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
جلسات-مؤتمر-اليورومنى 2019-الجزء-الأول‎ (3)

وزير الاتصالات في «يورومني»: متفائل بمستقبل الاقتصاد

أجرت فيكتوريا بن، مدير عام مؤتمرات يورومني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارًا مع وزير الاتصالات، جاء كالتالي: س: ما شعوركم تجاه الاقتصاد المصري مع منحنا ملخصا حول القطاع؟ أشارك وزير المالية في تفاؤله، والسبب في ذلك أننا بدأنا إستراتيجية الإصلاح منذ عام ونصف العام، ويمكننا الحكم على التقدم الذي أحرزناه بالنتائج التي تحققت في كل مجال من مجالات التطوير، ففي العام المالي الماضي 2018- 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ12% في العام السابق عليه.
منصة -الزراعة- الإلكترونية‎ (1)

إي فاينانس تدشن «منصة الزراعة الإلكترونية» للمزارعين

منصة AgriMisr.com الإلكترونية، هي المنصة الأولى والوحيدة المتخصصة في كل عمليات دعم القطاع الزراعي في مصر، وتقدم المنصة كما هائلا من الخدمات متعددة الأوجه، فهي تعد منصة تجارة إلكترونية وفي الوقت ذاته منصة مالية رقمية كما أنها ستتضمن دليلا إرشاديا لتوعية المزارعين ومساعدتهم على تحسين الإنتاجية، فضلا عن أنها ستصبح قاعدة بيانات فريدة من نوعها عن كل بيانات القطاع الزراعي في مصر، وتوفر منصة AgriMisr.com خدمة عرض وبيع كل مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة.
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