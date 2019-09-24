خطة الـ9 أشهر.. هل تُخرج السودان من النفق المظلم؟

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أعلن عن عزم الحكومة الانتقالية إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، للحد من التضخم دون التأثير على توافر السلع الأساسية

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

يعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ سنوات وتفاقم هذا الوضع مؤخرا وهو ما دفع السودانيين إلى الخروج للشارع وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وجاءت الحكومة الانتقالية في السودان لتطلق خطة اقتصادية لإنقاذ هذا الوضع المتردي. وكان اقتصاديون قد حذروا من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان، بسبب الاضطراب السياسي، وتأخر تشكيل الحكومة الانتقالية لنحو ثلاثة أشهر، وأشاروا لحالة الجمود التي سيطرت على الوضع الاقتصادي، مع تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها لنسب تصل إلى نحو 60% شهريا.

وأطاح السودانيون في 11 أبريل بنظام الرئيس عمر البشير، بعد أربعة أشهر من التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن السودانية والعاصمة الخرطوم منددة بالوضع الاقتصادي في البلاد. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، رغم الاستقرار النسبي، في الوقود والخبز، مع بقاء الوضع كما هو عليه لأزمة النقود، وإن ظلت تلك

وأطاح السودانيون في 11 أبريل بنظام الرئيس عمر البشير، بعد أربعة أشهر من التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن السودانية والعاصمة الخرطوم منددة بالوضع الاقتصادي في البلاد.



وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، رغم الاستقرار النسبي، في الوقود والخبز، مع بقاء الوضع كما هو عليه لأزمة النقود، وإن ظلت تلك الأزمات تطل برأسها من وقت لآخر خلال الفترة الماضية، بتكرار مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود والمخابز.

خطة الـ9 أشهر

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أعلن عن عزم الحكومة الانتقالية إطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر، للحد من التضخم دون التأثير في توافر السلع الأساسية، مشيرا إلى أنها ستطلب دعما من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.

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وزير المالية حدد الأول من أكتوبر المقبل للبدء بتطبيق البرنامج الإسعافي، الذي سيشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مؤكدا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو 2020.

كما سيعمل البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة الإعفاءات الضريبية، ومحاربة الفساد.

وأكد البدوي أن الحكومة بحاجة إلى مليارات الدولارات لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود والطحين، مشيرا إلى سعي الحكومة للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة وذلك بعد تنفيذ خطة الإنقاذ.

البدوي أوضح أن البرنامج الاقتصادي الجديد هدفه الإيفاء بمتطلبات الشعب، مشيرا إلى العمل على "معالجة بطالة الشباب عبر خطة اقتصادية إسعافية"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبعد تأديته اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان، الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك الذي يقود المرحلة الانتقالية في البلاد، تعهد بتحقيق السلام وحل أزمة البلاد الاقتصادية وتعد هذه الخطة أبرز مراحل الحل.





وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء وهو أمر صعب سياسيا، قال حمدوك: "رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي، القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف".

وقال البدوي إن رئيس الوزراء سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. مشيرا إلى أن السودان طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في السودان خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.

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ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، بحسب "راديو سوا".

انتفاضة الخبز

وفي الوقت الذي تم الإعلان عن تلك الخطة لا تزال التظاهرات الطلابية تعم السودان، حيث خرج آلاف الطلاب السودانيين إلى الشوارع بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور وذلك لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود، حيث أشعل آلاف الطلاب مظاهرات غاضبة يطالبون بتوفير الخبز والمواصلات مما أدى إلى سقوط مصابين بطلقات نارية وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



وذكر تجمع المهنيين السودانيين أن مدينة نيالا شهدت تظاهرات طلابية ضخمة بكل الشوارع احتجاجا على النقص الحاد في الخبز، مع زيادة أسعاره، وندرة المواصلات، وقابلتهم الأجهزة الشرطية بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.



وبعد أن شهدت نيالا احتجاجات طلابية استمرت ثلاثة أيام متوالية بسبب ندرة الخبز والوقود ، كشف عضو المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي أن المجلس السيادي سيعقد اجتماعه الخميس المقبل، بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غربي السودان.

وقال الفكي إن اجتماع المجلس السيادي في نيالا يهدف إلى بحث استقرار المنطقة بكل الأوجه، في المحافظة الغربية.

وتشكل مجلس السيادة في السودان في أغسطس الماضي، ويتولى المجلس المكون من مدنيين وعسكريين قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا بعد سقوط نظام البشير.

وشهدت منطقة دارفور في غرب السودان سنوات من النزاعات التي اندلعت عام 2003 بين متمردي الأقليات العرقية وقوات الرئيس البشير.

خبراء ومختصون سودانيون يرون أن حصول السودان على مساعدة ودعم المجتمع الدولي مهم.

وقال الخبير الاقتصادي السوداني إبراهيم النور: إن هذه المساعدة الدولية للسودان هي ضرورية لإخراجه من النفق المظلم، خاصة في ظل الديون المتراكمة عليه، والأموال التي تم نهبها خلال العهد البائد، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، بحسب ما نقلت "الاتحاد".

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وأكد النور ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للسودان على استعادة هذه الأموال المنهوبة، حتى يحدث قدر من الاستقرار الاقتصادي في السودان يقود إلى استقرار سياسي، مشيرا إلى أهمية وقوف أشقاء السودان العرب إلى جواره في هذه المرحلة الانتقالية حتى يجتاز مأزقه الاقتصادي الصعب.