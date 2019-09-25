الصيام المتقطع وتقليل السكر لزيادة هرمون النمو

دهون البطن التي تحملها ترتبط بشكل مباشر بإنتاج هرمون النمو، ومن ثم فالمعدلات الكبيرة من دهون البطن تؤدي إلى ضعف إنتاج هرمون النمو، وزيادة خطورة الإصابة بمرض السكري

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

هرمون النمو

نقول دائمًا إن جسم الإنسان يتكون من مجموعة عضلات وأنسجة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المياه، ولكن ننسى شيئا مهما وهو "الهرمونات"، فهي تتحكم بشكل كبير في حالتنا المزاجية، كما توجد هرمونات خاصة بالتوتر والقلق، مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وبالنسبة لهرمونات السعادة فتتمثل في السيروتونين والدوبامين، وقبل مجيء الدورة الشهرية، تتغير الحالة المزاجية بشكل كبير نتيجة تقلب الهرمونات، كما أنه يوجد هرمون خاص بالنمو يجب التعزيز من معدلاته في الجسم، من أجل الحفاظ على تطور الجسم، نقلًا عن "health line".

يعد هرمون النمو من أهم الهرمونات في الجسم، ويتم إنتاجه من خلال الغدة النخامية، حيث يلعب دورا مهما في النمو وعملية الأيض، إضافة إلى أنه يلعب دورا رئيسيا في تركيب الجسم وإصلاح الخلايا، كما أنه يعزز من نمو وقوة العضلات، ويحسن من أدائك في ممارسة التمرينات الرياضية، ويساعد أيضًا في التعافي السريع عند التعرض