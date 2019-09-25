الصيام المتقطع وتقليل السكر لزيادة هرمون النمو
دهون البطن التي تحملها ترتبط بشكل مباشر بإنتاج هرمون النمو، ومن ثم فالمعدلات الكبيرة من دهون البطن تؤدي إلى ضعف إنتاج هرمون النمو، وزيادة خطورة الإصابة بمرض السكري
تحرير:إسراء سليمان
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
هرمون النمو
نقول دائمًا إن جسم الإنسان يتكون من مجموعة عضلات وأنسجة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المياه، ولكن ننسى شيئا مهما وهو "الهرمونات"، فهي تتحكم بشكل كبير في حالتنا المزاجية، كما توجد هرمونات خاصة بالتوتر والقلق، مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وبالنسبة لهرمونات السعادة فتتمثل في السيروتونين والدوبامين، وقبل مجيء الدورة الشهرية، تتغير الحالة المزاجية بشكل كبير نتيجة تقلب الهرمونات، كما أنه يوجد هرمون خاص بالنمو يجب التعزيز من معدلاته في الجسم، من أجل الحفاظ على تطور الجسم، نقلًا عن "health line".
يعد هرمون النمو من أهم الهرمونات في الجسم، ويتم إنتاجه من خلال الغدة النخامية، حيث يلعب دورا مهما في النمو وعملية الأيض، إضافة إلى أنه يلعب دورا رئيسيا في تركيب الجسم وإصلاح الخلايا، كما أنه يعزز من نمو وقوة العضلات، ويحسن من أدائك في ممارسة التمرينات الرياضية، ويساعد أيضًا في التعافي السريع عند التعرض
يعد هرمون النمو من أهم الهرمونات في الجسم، ويتم إنتاجه من خلال الغدة النخامية، حيث يلعب دورا مهما في النمو وعملية الأيض، إضافة إلى أنه يلعب دورا رئيسيا في تركيب الجسم وإصلاح الخلايا، كما أنه يعزز من نمو وقوة العضلات، ويحسن من أدائك في ممارسة التمرينات الرياضية، ويساعد أيضًا في التعافي السريع عند التعرض لإصابة أو مرض، وعند انخفاض معدلاته في الدم، تزداد خطورة الإصابة بمرض السكري، إضافة إلى زيادة الوزن، فالمعدلات المثالية من هذا الهرمون مهمة بشكل كبير لعملية فقدان الوزن، وكذلك للرياضيين الذين يقومون بالتدريب يوميا، وعليك أن تعرف أيضًا أن النظام الغذائي وأسلوب الحياة من العوامل التي تؤثر فى الهرمون بشكل كبير، وفي ما يلي بعض الطرق الطبيعية لزيادة هرمون النمو في الجسم:
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1- فقدان دهون الجسم
دهون البطن التي تحملها ترتبط بشكل مباشر بإنتاج هرمون النمو، ومن ثم فالمعدلات الكبيرة من دهون البطن تؤدي إلى ضعف إنتاج هرمون النمو، وزيادة خطورة الإصابة بمرض السكري، ولاحظت دراسة أن هؤلاء الذين يعانون من دهون في البطن، لديهم معدلات منخفضة من هرمون النمو، كما توجد بعض الأبحاث التي ألقت الضوء على أن الدهون المتراكمة في الجسم تؤثر فى معدلات هرمون النمو عند الرجال، ومن ثم فإن التقليل من دهون البطن من خلال تناول أطعمة صحية مهم لكل من الرجال والنساء. وإضافة إلى ذلك، كشفت دراسات أخرى عن وجود علاقة بين السمنة وانخفاض نسبة الهرمون في الجسم. ودهون البطن تعد من الأنواع الخطيرة للدهون المختزنة في الجسم، وترتبط بالعديد من الأمراض.
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2- الصيام المتقطع
أوضحت العديد من الدراسات أن الصيام يؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات هرمون النمو، فوجدت دراسة أن ثلاثة أيام من الصيام أدت إلى زيادة كبيرة في هرمون النمو، بنسبة تصل إلى 300%، وبعد أسبوع واحد فقط من تلك الدراسة تزايدت المعدلات بشكل كبير، كما وجدت دراسة أخرى نتائج مشابهة، تتمثل في زيادة نسبة هرمون النمو إلى ثلاثة أضعاف بعد يومين أو ثلاثة من الصيام المتقطع. وعلى الجانب الآخر، يعمل الصيام المتقطع على التقليل من معدلات الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى عرقلة إنتاج هرمون النمو، فإذا كنت ترغب في اتباع الصيام المتقطع، عليك أيضًا تناول أطعمة غنية بعناصر غذائية مهمة، حتى لا يحدث نقص في عناصر أخرى.
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3- التقليل من استهلاك السكر
زيادة الأنسولين ترتبط بانخفاض معدلات هرمون النمو في الجسم، فالكربوهيدرات المتحولة والسكر يرفعان بشكل كبير من معدلات الأنسولين؛ لذا تقليل استهلاكك منهما يساعد بشكل ملحوظ في تحسين مستويات هرمون النمو، فكشفت دراسة عن أن الأشخاص الأصحاء لديهم معدلات عالية من هرمون النمو أكثر من مرضى السكري، إلى جانب التأثير المباشر فى مستويات الأنسولين، ويعد تناول السكر الزائد عاملا رئيسيا في زيادة الوزن والسمنة، ما يؤثر أيضًا فى مستويات هرمون النمو.
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