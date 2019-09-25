صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الصيام المتقطع وتقليل السكر لزيادة هرمون النمو

دهون البطن التي تحملها ترتبط بشكل مباشر بإنتاج هرمون النمو، ومن ثم فالمعدلات الكبيرة من دهون البطن تؤدي إلى ضعف إنتاج هرمون النمو، وزيادة خطورة الإصابة بمرض السكري
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
هرمون النمو
هرمون النمو
نقول دائمًا إن جسم الإنسان يتكون من مجموعة عضلات وأنسجة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المياه، ولكن ننسى شيئا مهما وهو "الهرمونات"، فهي تتحكم بشكل كبير في حالتنا المزاجية، كما توجد هرمونات خاصة بالتوتر والقلق، مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وبالنسبة لهرمونات السعادة فتتمثل في السيروتونين والدوبامين، وقبل مجيء الدورة الشهرية، تتغير الحالة المزاجية بشكل كبير نتيجة تقلب الهرمونات، كما أنه يوجد هرمون خاص بالنمو يجب التعزيز من معدلاته في الجسم، من أجل الحفاظ على تطور الجسم، نقلًا عن "health line".
يعد هرمون النمو من أهم الهرمونات في الجسم، ويتم إنتاجه من خلال الغدة النخامية، حيث يلعب دورا مهما في النمو وعملية الأيض، إضافة إلى أنه يلعب دورا رئيسيا في تركيب الجسم وإصلاح الخلايا، كما أنه يعزز من نمو وقوة العضلات، ويحسن من أدائك في ممارسة التمرينات الرياضية، ويساعد أيضًا في التعافي السريع عند التعرض
اقرأ المزيد
فواكه تساعد على فقدان الوزن

البرقوق المجفف والجوافة.. أطعمة رائعة لفقدان الوزن

عند الحديث عن فقدان الوزن، نحاول دائمًا البحث عن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، دون زيادة الوزن، إضافة إلى ذلك الخضراوات الورقية من الأطعمة المهمة التي يجب إدراجها دائمًا من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من جانب، ومن ناحية أخرى هي مصدر قوي للألياف الغذائية التي تزيد من معدلات الشبع، إذ يمكنك تناول الأفوكادو والتوت والتين والخوخ، وبالتالي تستطيع تحقيق وزن مثالي في وقت قصير، نقلًا عن "stylecraze".
أطعمة-تزيد-من-طاقة-الجسم

لحماية الفواكه من التحول للون البني.. اتبع 3 نصائح

يقول خبراء التغذية إن تناول الفواكه باستمرار يعد إحدى الطرق الغذائية المهمة للحفاظ على صحتنا؛ فعلى سبيل المثال، الموز مصدر مهم للبوتاسيوم، كما أن البرتقال غني بكميات كبيرة من فيتامين C، وبالنسبة للبطيخ فيحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تعيد ترطيب الجسم، وبالنسبة للتفاح فهو يعد أحد المصادر المهمة لفيتامين C، كما أنه يحافظ على الجسم من الأمراض، ولكن قد يتغير لون بعض الفواكه إلى اللون الأسود، ويجب البحث عن حلول منزلية للتخلص من ذلك، نقلًا عن "times of india".
جريب-فروت

لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]