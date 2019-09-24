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رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع العربى بمدينة بني سويف

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
رئيس الوزراء والمهندس إبراهيم العربي
رئيس الوزراء والمهندس إبراهيم العربي
استهل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظه بني سويف بتفقد مصانع مجموعة العربي لتصنيع الأجهزة الكهربائيةالمنزلية بمنطقة كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية وصلت حتي الآن 2 مليار جنيه، وتأتى زيارة رئيس الوزراء للمحافظة لتققد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة من بينها قطاعى الصحة والتعليم، وذلك فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات، ورافقه خلال الزيارة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح ابراهيم العربي أن المجمع الصناعي يشمل مصنعا لإنتاج الفوم ومصنع  لانتاج المكونات المغذية ومصنع لإنتاج مراوح السقف ومحركاتها بطاقة إنتاجية 3 مليون وحدة سنويا، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الغسالات ومحركاتها بأنواعها بطاقة إنتاجية 500 الف وحدة سنويا.ونوه العربي إلى أنه من المتوقع أن يتم الافتتاح
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