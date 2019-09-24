رياضة

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
وواصل الأهلي: "رئيس الزمالك ارتكب كل هذه المخالفات في حضور كل ضيوف المقصورة الرئيسية في مقدمتهم ممثل وزارة الرياضة وأعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ورئيسها والذين شاهدوا كل هذه التجاوزات غير الأخلاقية دون أن يتحرك أحد". وأردف الأهلي: "كما أن اتحاد الكرة لم يعقب على كل هذا الخروج عن الآداب العامة في
اقرأ المزيد
جمهور-الاهلى

الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
يورجن كلوب‎

كلوب يحدد الخليفة المثالي له في ليفربول

يرغب المدرب الألماني يورجن كلوب في أن يخلفه في تدريب ليفربول، قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد، ويتولى جيرارد حاليا المهمة الفنية لفريق رينجرز الأسكتلندي، كما سبق أن تولى جيرارد تدريب فريق ليفربول تحت 18 سنة، ويثق كلوب بأنه عندما يحين وقت رحيله عن ليفربول أو تتم إقالته بسبب ضعف النتائج، سيتمكن جيرارد من تقديم عمل جيد في قلعة الأنفيلد، وقال كلوب في هذا الشأن: "دعمني كل من كيني (دالجليش) وستيفي (جيرارد) منذ اليوم الأول لي هنا"، وذلك في حواره مع موقع "قور فور تو".
رينيه فايلر (9)

صدمة لفايلر.. نجم الأهلي يغيب 6 أسابيع

أجرى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويحتاج مروان لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة. وكان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام-حسن

حسام حسن يفتح النار على مجلس الأهلي

هاجم حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، إدارة النادي الأهلي، بعد نهاية لقاء الفريقين، بالجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
فرج-عامر (2)

فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة بسبب هزيمة الأهلي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن سبب فوز الأهلي على فريقه في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، يعود لجاهزية الفريق الأحمر. وافتتح الأهلي حملته للدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه سموحة السكندري بنتيجة (1-0)، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى. سجل للأهلي رمضان صبحي في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي لم تخرج بالمستوى المنتظر واتسمت بقوة الالتحامات بعيداً عن اللمحات الفنية التي ظهرت على فترات متباعدة.
ميتشو

ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

نجم الزمالك يكشف سر دموعه في السوبر

أكد إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، أن دموعه بعد خسارة لقب كأس السوبر على يد الأهلي (3 ـ2)، كانت طبيعية لأنه من مشجعي الأبيض منذ الصغر، كما أبدى نجم المنتخب الأوليمبي سعادته بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري، موضحاً أن الفريق كان يحتاج لهذه البداية بالدوري أمام فريق قوي بقيمة زعيم الثغر. وقال جناح الزمالك صاحب الـ21 عامًا: "أعشق الأبيض منذ أن كنت صغيرا وأفرح لانتصاراته وأبكي لهزيمته، وكان طبيعياً أن أدخل في نوبة بكاء بعد أن شاهدت المباراة تضيع منا بسبب أخطاء بسيطة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]