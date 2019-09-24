الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.

وواصل الأهلي: "رئيس الزمالك ارتكب كل هذه المخالفات في حضور كل ضيوف المقصورة الرئيسية في مقدمتهم ممثل وزارة الرياضة وأعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ورئيسها والذين شاهدوا كل هذه التجاوزات غير الأخلاقية دون أن يتحرك أحد". وأردف الأهلي: "كما أن اتحاد الكرة لم يعقب على كل هذا الخروج عن الآداب العامة في