تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

محكمة - تعبيرية

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.

وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، مما يثبت عدم وجود أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص



وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، مما يثبت عدم وجود أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.



وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل بينما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.



كانت تحقيقات نيابة العياط قد كشفت ملابسات ذبح الفتاة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها لقسم الشرطة.







