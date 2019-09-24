جريمة

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
محكمة - تعبيرية
محكمة - تعبيرية
جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، مما يثبت عدم وجود أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة.   وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص
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حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
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جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

«المعسل مضروب».. مباحث التموين تداهم مصنعا في المرج

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 775 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القبض على مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج بحوزته 20 طن سلع غذائية "زيت طعام - طحينة - خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية.
محكمة-ارشفية

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
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مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
محكمة-ارشفية

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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