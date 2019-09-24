جريمة

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
حبس
حبس
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
كانت النيابة العامة اتهمت كلًا من: «عُبيدة.ر.ش.ع» 37 عامًا، سكرتير نيابة الإبراهيمية الجزئية، موظف مُقيد بجدول الجُنح، و«ناصر.ع.أ.ش» 44 عامًا، سكرتير زميله بالنيابة، و«محمد.ع.م.ع» 54 عامًا، مُشرف نشاط زراعي بمدرسة للتعليم الأساسي بدائرة مركز الإبراهيمية، باستيلاء الأول على إعلام جُنحة مملوكة للنيابة
اقرأ المزيد
محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
جثة (3)

جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

«المعسل مضروب».. مباحث التموين تداهم مصنعا في المرج

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 775 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القبض على مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج بحوزته 20 طن سلع غذائية "زيت طعام - طحينة - خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية.
محكمة-ارشفية

19 متهما للجنايات.. الفصل الأخير في فساد القمح

19 متهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فساد القمح" أحالهم جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي -كونهم موظفين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات- وتحقيق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا نفوذهم في الاستيلاء على كميات كبيرة من الأقمار المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، بأن زوروا محررات رسمية فى عملية استلام القمح.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اغتصاب (6)

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
طعن-بالسكين

النيابة تعاين مسرح جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أجرت نيابة مشتول السوق العامة، بمعرفة أحمد هشام، وكيل النيابة العامة، تحت رئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، المعاينة الجنائية وتمثيل الجريمة لواقعة قيام أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، واحتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]s.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]