سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.

كانت النيابة العامة اتهمت كلًا من: «عُبيدة.ر.ش.ع» 37 عامًا، سكرتير نيابة الإبراهيمية الجزئية، موظف مُقيد بجدول الجُنح، و«ناصر.ع.أ.ش» 44 عامًا، سكرتير زميله بالنيابة، و«محمد.ع.م.ع» 54 عامًا، مُشرف نشاط زراعي بمدرسة للتعليم الأساسي بدائرة مركز الإبراهيمية، باستيلاء الأول على إعلام جُنحة مملوكة للنيابة