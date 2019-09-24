إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح من رسوم الدراسة والمدينة الجامعية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

جامعة - أرشيفية

قرر مجلس جامعة العريش، إعفاء أبناء الشيخ زويد ورفح من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة. ووافق المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، على استمرار قبول تحويلات أبناء محافظة شمال سيناء من الطلاب الدارسين في كليات جامعة الأزهر، إلى الكليات المناظرة لها في جامعة العريش، بالإضافة إلى قبول الدبلومات الفنية في الكليات المختلفة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. وقرر المجلس تخفيض رسوم الدراسات العليا في كافة كليات الجامعة لتصبح 4000 جنيه بدلا من 5500 جنيه بالنسبة للدكتوراة، و3000 جنيه بدلا من 4000 جنيه للماجستير، و2000 جنيه بدلا من 2700 جنيه للدبلومات.

وأكد مجلس جامعة العريش على انتظام الدراسة في مختلف الكليات مع بداية العام الجامعي الجديد، واستمرار التيسيرات المقدمة للطلاب وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح.وقال رئيس الجامعة، الدكتور حبش النادي - وفقا للبيان - إنه تم بدء العام الدراسي في الموعد المحدد بمختلف كليات الجامعة بتحية العلم، باشتراك الطلاب الجدد