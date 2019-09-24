إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح من رسوم الدراسة والمدينة الجامعية
تحرير:أ.ش.أ
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
جامعة - أرشيفية
قرر مجلس جامعة العريش، إعفاء أبناء الشيخ زويد ورفح من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.
ووافق المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، على استمرار قبول تحويلات أبناء محافظة شمال سيناء من الطلاب الدارسين في كليات جامعة الأزهر، إلى الكليات المناظرة لها في جامعة العريش، بالإضافة إلى قبول الدبلومات الفنية في الكليات المختلفة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
وقرر المجلس تخفيض رسوم الدراسات العليا في كافة كليات الجامعة لتصبح 4000 جنيه بدلا من 5500 جنيه بالنسبة للدكتوراة، و3000 جنيه بدلا من 4000 جنيه للماجستير، و2000 جنيه بدلا من 2700 جنيه للدبلومات.
وأكد مجلس جامعة العريش على انتظام الدراسة في مختلف الكليات مع بداية العام الجامعي الجديد، واستمرار التيسيرات المقدمة للطلاب وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح.وقال رئيس الجامعة، الدكتور حبش النادي - وفقا للبيان - إنه تم بدء العام الدراسي في الموعد المحدد بمختلف كليات الجامعة بتحية العلم، باشتراك الطلاب الجدد
وأكد مجلس جامعة العريش على انتظام الدراسة في مختلف الكليات مع بداية العام الجامعي الجديد، واستمرار التيسيرات المقدمة للطلاب وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح.
وقال رئيس الجامعة، الدكتور حبش النادي - وفقا للبيان - إنه تم بدء العام الدراسي في الموعد المحدد بمختلف كليات الجامعة بتحية العلم، باشتراك الطلاب الجدد والقدامى وأعضاء هيئة التدريس، وتم إعداد جداول المحاضرات وإعلانها وتسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.
وأضاف النادي، أنه يتم الإعداد لمؤتمر تعريفي عام لجميع طلاب الجامعة للتعرف على الكليات وتخصصاتها المختلفة، كما يجري الاستعداد لاشتراك الجامعة في الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، مشيرا إلى حصول الجامعة على حصة دراجات هوائية ضمن المشروع القومي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاري بحث آلية توزيعها على الطلاب.
ونوه رئيس الجامعة إلى الإعداد لافتتاح كليتي الطب والطب البيطري، وتوفير أعضاء هيئة التدريس لكل منهما، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح عدد من المشروعات الجديدة الإنتاجية والخدمية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، ومنها (اللاند سكيب) والمشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والثروة الداجنة والسمكية، وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية التي تخدم جميع أهالي سيناء، مؤكدا على دعم القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة ومحافظة شمال سيناء، للجامعة الوليدة على أرض سيناء.