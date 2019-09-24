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إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح من رسوم الدراسة والمدينة الجامعية

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
جامعة - أرشيفية
جامعة - أرشيفية
قرر مجلس جامعة العريش، إعفاء أبناء الشيخ زويد ورفح من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة. ووافق المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، على استمرار قبول تحويلات أبناء محافظة شمال سيناء من الطلاب الدارسين في كليات جامعة الأزهر، إلى الكليات المناظرة لها في جامعة العريش، بالإضافة إلى قبول الدبلومات الفنية في الكليات المختلفة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. وقرر المجلس تخفيض رسوم الدراسات العليا في كافة كليات الجامعة لتصبح 4000 جنيه بدلا من 5500 جنيه بالنسبة للدكتوراة، و3000 جنيه بدلا من 4000 جنيه للماجستير، و2000 جنيه بدلا من 2700 جنيه للدبلومات.
وأكد مجلس جامعة العريش على انتظام الدراسة في مختلف الكليات مع بداية العام الجامعي الجديد، واستمرار التيسيرات المقدمة للطلاب وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح.وقال رئيس الجامعة، الدكتور حبش النادي - وفقا للبيان - إنه تم بدء العام الدراسي في الموعد المحدد بمختلف كليات الجامعة بتحية العلم، باشتراك الطلاب الجدد
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الرئيس-السيسى

كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
زيارة-رئيس-الوزراء-للمصانع-في-مدينة-السادات‎ (4)

بـ152 مليون دولار.. رئيس الوزراء يزور مصنع خميرة ببني سويف

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، مجمع (انجل بيست) الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف. كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من مكونات المشروع، واستمع إلى شرح حول المجمع الصناعي، حيث تمت الإشارة إلى أن المجمع تم تنفيذه على مساحة حوالي 90 ألف م2، باستثمارات تصل لنحو 152 مليون دولار، ويعمل به نحو 700 عامل، معظمهم من العمالة المصرية المدربة، ونسبة 90% منهم من بني سويف.
رئيس-الوزراء-يتفقد-المدرسة-الثانوية (2)

مدبولي يتفقد مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع، مشيدا بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، وأن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

صرف الزي المدرسي مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إن المحافظ محمد الزملوط قرر صرف الزي المدرسي الموحد مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة والمحرومة؛ لرفع العبء عن أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم/ الثلاثاء/ بمدارس إدارة باريس التعليمية ضمن خطط متابعة الدراسة في الأسبوع الأول لها والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين بالزى الموحد. وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظ قرر أيضا إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين من المصروفات المدرسية على أن تتحملها المحافظة.
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انهيار-فصل-في-كينيا

مصرع 7 أطفال وإصابة 57 بانهيار فصل دراسي فى كينيا

لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 57 آخرون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ جراء انهيار صفهم الدراسي صباح اليوم الاثنين فور دخولهم الدراسة، بأكاديمية المواهب الثمينة في "داجوريتي" غربي العاصمة الكينية "نيروبي". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكينية سايروس أوغونا - حسبما ذكر راديو "اوروبا 1" اليوم الاثنين - إن الحادث وقع في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (الساعة 4 بتوقيت جرينتش) لحظة دخول الأطفال إلى المدرسة المصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية.
تشييع جثمان شهيد العريش بكفر الشيخ (1)

أهالي قلين بكفر الشيخ يشيعون جنازة شهيد العريش

شيع أهالي قرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جثمان العريف أيمن ياسرمصباح هراس، شهيد الواجب بالقوات المسلحة، الذي استشهد بحادث إرهابى بجنوب العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقدم المشيعين الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، وشارك فيها المئات من أهالي القرية ومركز قلين، والذين شيعوا جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
مصطفى-مدبولي

تطوير المركز الإسلامي وكلية جديدة ببورسعيد.. قرارات لرئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدا دوليا إسلاميا للدراسات والبحوث السكانية"، مع الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، علي أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".
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