البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة

وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 1852.45 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 483.14 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1293.67 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2% ليغلق عند عند مستوى 441.48 نقطة. وبالأمس