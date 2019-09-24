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البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة
وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 1852.45 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 483.14 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1293.67 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2% ليغلق عند عند مستوى 441.48 نقطة. وبالأمس
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وزير-الاتصالات (2)

وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.
بعد-الإعلان-عن-طرح سندات-أسيوية-ما هى-ديون-مصر؟

بعد صعود الجنيه.. عائد أدوات الدين يواصل الهبوط

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، تراجعها لتنخفض لأدنى مستوى لها منذ عام 2016، حيث انخفض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.39 نقطة مئوية، مسجلا 15.877% الأسبوع الماضي، في مقابل 16.263% في آخر طرح، كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.95 نقطة ليصل إلى 15.537% مقابل 16.491%، وانخفض العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات ليصل إلى 13.866%، بينما تراجع العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات 0.814 نقطة، ليصل إلى 13.865% في المتوسط.
فودافون-مصر-تتجه بنسبة 100% لمصادر الطاقة-المتجددة ‎ (2)

فودافون تكشف عن أول مبنى يعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت فودافون مصر عن تشغيل أول مبنى للشركة يعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن جهودها للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025 لأن تصبح أول شركة اتصالات تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلا من استهلاكها فقط. يعتمد المبنى على توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة فوق سطحه، والتي تنتج 90.48 كيلوات شهريا، وما يعادل 154.4 ميجاوات سنويا، لتولد المحطة طاقة كهربائية تكفي لتشغيل 19 منزلا لمدة عام. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد خطوة لدعم التوجه العام للاقتصاد المصري.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها بشكل طفيف في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة (2)

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في بداية التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها، في مستهل جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، وخسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبروصة «إيجي إكس 30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 2%، ليصل إلى مستوى 13466 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30، وإيجي إكس 70 بنسبة 1%.
بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
بورصة (2)

وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.
رئيس-البورصة اسواق-رأس-المال تدعم-خطط-الدولة-لتحقيق-التنمية (2)

رئيس البورصة: أسواق رأس المال تدعم خطط الدولة

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اتفاقية تعاون مع محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات، حول أنشطة سوق الأوراق المالية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل، من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضح الكردي أن هذه المحاضرات ستبدأ في شهر أكتوبر المقبل، وسيتم توفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامتها، وهذا التعاون مهم لأنه يدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل.
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