البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه
تحرير:أحمد البرماوي
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
البورصة المصرية
تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة
وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 1852.45 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 483.14 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1293.67 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2% ليغلق عند عند مستوى 441.48 نقطة.
وبالأمس
وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 1852.45 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 483.14 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1293.67 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2% ليغلق عند عند مستوى 441.48 نقطة.
وبالأمس خسر الرأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 685.659 مليار جنيه.
وسجلت البورصة المصرية يوم الأحد الماضي أسوأ أداء يومي لها منذ 3 سنوات، وهبوط مؤشر EGX30 بنسبة 5.3% خلال الجلسة، ما أدى إلى إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.