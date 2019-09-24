رياضة

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
وتابع زيدان: "أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم ولست قلقا من خطورتها، ونمتلك هنا أفضل فريق طبي، ولكن نلعب الكثير من المباريات وفترة الراحة أقل، وفي إشبيلية لعبنا كفريق واحد من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وهذا هو الأمر المهم، وهذا ضروري بالنسبة لي لأن جميع المباريات صعبة ويجب أن نكون معا". كما
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محمد صلاح

صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
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محمد صلاح يحذف اسم وعلم مصر من حسابه على تويتر

قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
ريال مدريد -واشبيلية‎

ريال مدريد يخطف فوزًا صعبًا من إشبيلية في الليجا

نجح فريق ريال مدريد في اقتناص فوز صعب على حساب نظيره إشبيلية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، فى المبارة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزاخون، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة برصيد 11 نقطة جمعها من 5 مباريات، فاز فى ثلاث وتعادل فى مباراتين. ويعد هذا الفوز هو الثالث لزيدان خارج أرضه منذ عودته لتدريب الملكى، كما تعد هذه المرة الأولى منذ 17 مباراة يخرج فيها الريال بدون أهداف فى مرماه على ملعب إشبيلية.
ريال مدريد

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة إشبيلية، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد إشبيلية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً، وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
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