زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

زين الدين زيدان

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".

وتابع زيدان: "أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم ولست قلقا من خطورتها، ونمتلك هنا أفضل فريق طبي، ولكن نلعب الكثير من المباريات وفترة الراحة أقل، وفي إشبيلية لعبنا كفريق واحد من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وهذا هو الأمر المهم، وهذا ضروري بالنسبة لي لأن جميع المباريات صعبة ويجب أن نكون معا". كما

وتابع زيدان: "أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم ولست قلقا من خطورتها، ونمتلك هنا أفضل فريق طبي، ولكن نلعب الكثير من المباريات وفترة الراحة أقل، وفي إشبيلية لعبنا كفريق واحد من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، وهذا هو الأمر المهم، وهذا ضروري بالنسبة لي لأن جميع المباريات صعبة ويجب أن نكون معا".



كما تحدث زيدان عن ضغط المباريات قائلا: "لدينا سبع مباريات في 21 يوما، إذا حصلت يوما على راحة سيكون الأمر جيدا، وعندما كنت لاعبا كنا نلعب 40 مباراة في الموسم الواحد، الآن نلعب أكثر من 60 مباراة، ونلعب موسمين في الموسم الواحد ونتعرض لضغط هائل".



وبالحديث عن وضعية برشلونة في الدوري، قال مدرب ريال مدريد: "لا أرى أن برشلونة فريق سيئ، ولا تهمني وضعية برشلونة في الجدول، وأشعر بالقوة مثلما كان شعوري في اليوم الذي وصلت فيه إلى هنا".

