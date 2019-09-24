رياضة

محمد صلاح يحذف اسم وعلم مصر من حسابه على تويتر

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
وكان محمد صلاح يعرف نفسه بحسابه على تويتر كاتبا: "لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر"، قبل أن يقوم خلال الساعات الماضية بالاكتفاء بكتابة: "لاعب فريق ليفربول"، إثر حذفه لكلمة مصر. وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما غاب عن التصويت قائد منتخب مصر والمدير الفني. واختار دانيال،
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صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

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تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
محمد صلاح (1.) (3)

بعد تتويج ميسي.. محمد صلاح رابع أفضل لاعبي العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، التي شهدت تتويج ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، متفوقًا على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وجاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة، بعدما حل ثالثًا في العام الماضي.
محمد صلاح (1.) (1)

تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
ساديو ماني‎

ميلنر يسخر من ماني بعد أزمته الأخيرة

نشر متوسط ميدان ليفربول، جيمس ميلنر، صورة له تجمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، تظهر انفعال ماني في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز خارج ميدانهم بنتيجة 3-0 على حساب بيرنلي، وانفعل ماني بشدة عقب استبداله في شوط المباراة الثاني، معترضًا على إحدى الكرات التي كان يتواجد بها في وضع انفراد في المرمى، ولم يمرر له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الكرة، في لقطة أثارت الكثير من الجدل في الصحف الإنجليزية وخرج مدرب الفريق يورجن كلوب بتصريحات أنهى من خلالها الأزمة.
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