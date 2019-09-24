محمد صلاح يحذف اسم وعلم مصر من حسابه على تويتر

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

محمد صلاح

قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.

وكان محمد صلاح يعرف نفسه بحسابه على تويتر كاتبا: "لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر"، قبل أن يقوم خلال الساعات الماضية بالاكتفاء بكتابة: "لاعب فريق ليفربول"، إثر حذفه لكلمة مصر. وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما غاب عن التصويت قائد منتخب مصر والمدير الفني. واختار دانيال،