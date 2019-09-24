Mi MIX Alpha هاتف بشاشة ثورية وكاميرا 108 ميجابكسل

كشفت شركة شاومي Xiaomi اليوم، عن هاتفها الذكي Mi MIX Alpha فى الصين، ويعد الهاتف نتاجا لخيال شاومي الجريء لمستقبل الهواتف في عصر 5G- الجيل الخامس

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

هاتف Mi MIX Alpha

كشفت شاومي اليوم عن هاتف Mi MIX Alpha الذي يأتي بشاشة مبتكرة تحيط بجسم الهاتف مع نسبة شاشة إلى جسم تتجاوز 180.6%، كما يتميز الجهاز بأول كاميرا بدقة 108 ميجابكسل في العالم، وهو مصمم بمزيج فريد من نوعه من سبائك التيتانيوم والسيراميك والياقوت، وبدأت سلسلة هواتف Mi MIX في عام 2016 عندما قدمت الشركة مفهوم الهواتف الذكية ذات الشاشة الكاملة، إذ كانت سلسلة Mi MIX هي الرائدة في مجال نسبة الشاشة إلى الجسم التي تتجاوز النسب القياسية المتعارف عليها 16: 9. وقد أصبحت شاشات العرض الكاملة اليوم هي المكون الرئيسي في الهواتف الذكية.

مثلت سلسلة Mi MIX منذ ظهورها لأول مرة الابتكار في أفضل حالاته، إذ سعت شاومي إلى إعادة تخيل الهاتف الذكي المعاصر، وبالإضافة إلى عرض الشاشة الكاملة فقد تبنت Mi MIX أيضًا التكنولوجيا الصوتية القائمة على دعامة من السيراميك الكهروضغطي، ومستشعر قرب بالموجات فوق الصوتية ومكونات داخلية ثورية. أول شاشة محيطية