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Mi MIX Alpha هاتف بشاشة ثورية وكاميرا 108 ميجابكسل

كشفت شركة شاومي Xiaomi اليوم، عن هاتفها الذكي Mi MIX Alpha فى الصين، ويعد الهاتف نتاجا لخيال شاومي الجريء لمستقبل الهواتف في عصر 5G- الجيل الخامس
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
هاتف Mi MIX Alpha
هاتف Mi MIX Alpha
كشفت شاومي اليوم عن هاتف Mi MIX Alpha الذي يأتي بشاشة مبتكرة تحيط بجسم الهاتف مع نسبة شاشة إلى جسم تتجاوز 180.6%، كما يتميز الجهاز بأول كاميرا بدقة 108 ميجابكسل في العالم، وهو مصمم بمزيج فريد من نوعه من سبائك التيتانيوم والسيراميك والياقوت، وبدأت سلسلة هواتف Mi MIX في عام 2016 عندما قدمت الشركة مفهوم الهواتف الذكية ذات الشاشة الكاملة، إذ كانت سلسلة Mi MIX هي الرائدة في مجال نسبة الشاشة إلى الجسم التي تتجاوز النسب القياسية المتعارف عليها 16: 9. وقد أصبحت شاشات العرض الكاملة اليوم هي المكون الرئيسي في الهواتف الذكية.
مثلت سلسلة Mi MIX منذ ظهورها لأول مرة الابتكار في أفضل حالاته، إذ سعت شاومي إلى إعادة تخيل الهاتف الذكي المعاصر، وبالإضافة إلى عرض الشاشة الكاملة فقد تبنت Mi MIX أيضًا التكنولوجيا الصوتية القائمة على دعامة من السيراميك الكهروضغطي، ومستشعر قرب بالموجات فوق الصوتية ومكونات داخلية ثورية. أول شاشة محيطية
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HUAWEI Mate 30 (2)

هواوي تتحدى.. طرحت هواتف Mate 30 المبتكرة بنظام جديد

كما توقعت "التحرير"، هواوي أثبتت بشكل جديد قدرتها على تحدي قرارات الإدارة الأمريكية التي وضعت هواوي في مأزق على مدار الشهور الماضية بعد حظر تعاون الشركات الأمريكية معها، إلا أن هواوي وقطاع الموبايل تحديدًا أثبت قدرته على إيجاد البدائل التي كان يعمل عليها منذ سنوات، وبعدما أوقفت شركة جوجل دعمها لهواتف سلسلة هواوي الأحدث Mate 30 قررت شركة هواوي أن تعتمد على نظام تشغيل -مفتوح المصدر- بديلا عن نظام أندرويد المتكامل، وهو الأمر الذي يضعها في تحدّ لقدرتها على إصدار هواتف جديدة بدون خدمات شركة جوجل وإلى أي مدى يمكن لعملاء هواوي تقبل ذلك.
تتوج بجائزة اسرع العلامات التجارية نمواً في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019‎ (3)

realme Egypt الأسرع نموا في قمة التجارة الإلكترونية

توجت شركة realme Egypt بجائزة أسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019، بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل إستراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمى والشمول المالي، وجاءت realme على قمة الشركات الناشئة، كأسرع العلامات التجارية نموا على منصات التجارة الإلكترونية، وهي شركة حديثة العهد في مصر، إذ إن انطلاقها جاء مع بداية عام 2019، ولكنها حققت نجاحا باهرا، وأثبتت للجميع أنها شركة جديرة بثقة المستخدم.
هواوي- تطلق-أول- سماعة -لاسلكية (1)

هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1

أطلقت هواوي FreeBuds 3 أول سماعات أذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS، تدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكيًّا عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات، تتميز سماعات هواوي برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تمامًا.
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