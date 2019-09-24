Mi MIX Alpha هاتف بشاشة ثورية وكاميرا 108 ميجابكسل
كشفت شركة شاومي Xiaomi اليوم، عن هاتفها الذكي Mi MIX Alpha فى الصين، ويعد الهاتف نتاجا لخيال شاومي الجريء لمستقبل الهواتف في عصر 5G- الجيل الخامس
تحرير:أحمد البرماوي
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
هاتف Mi MIX Alpha
كشفت شاومي اليوم عن هاتف Mi MIX Alpha الذي يأتي بشاشة مبتكرة تحيط بجسم الهاتف مع نسبة شاشة إلى جسم تتجاوز 180.6%، كما يتميز الجهاز بأول كاميرا بدقة 108 ميجابكسل في العالم، وهو مصمم بمزيج فريد من نوعه من سبائك التيتانيوم والسيراميك والياقوت، وبدأت سلسلة هواتف Mi MIX في عام 2016 عندما قدمت الشركة مفهوم الهواتف الذكية ذات الشاشة الكاملة، إذ كانت سلسلة Mi MIX هي الرائدة في مجال نسبة الشاشة إلى الجسم التي تتجاوز النسب القياسية المتعارف عليها 16: 9. وقد أصبحت شاشات العرض الكاملة اليوم هي المكون الرئيسي في الهواتف الذكية.
مثلت سلسلة Mi MIX منذ ظهورها لأول مرة الابتكار في أفضل حالاته، إذ سعت شاومي إلى إعادة تخيل الهاتف الذكي المعاصر، وبالإضافة إلى عرض الشاشة الكاملة فقد تبنت Mi MIX أيضًا التكنولوجيا الصوتية القائمة على دعامة من السيراميك الكهروضغطي، ومستشعر قرب بالموجات فوق الصوتية ومكونات داخلية ثورية.
أول شاشة محيطية
مثلت سلسلة Mi MIX منذ ظهورها لأول مرة الابتكار في أفضل حالاته، إذ سعت شاومي إلى إعادة تخيل الهاتف الذكي المعاصر، وبالإضافة إلى عرض الشاشة الكاملة فقد تبنت Mi MIX أيضًا التكنولوجيا الصوتية القائمة على دعامة من السيراميك الكهروضغطي، ومستشعر قرب بالموجات فوق الصوتية ومكونات داخلية ثورية.
أول شاشة محيطية بجسم الهاتف من جميع الجوانب
يحمل الهاتف الجديد روح استكشاف سلسلة Mi MIX الأصلية، عندما يضيء هاتف Mi MIX Alpha، يتم عرض الجزء الأمامي والجانب الخلفي للهاتف بالكامل تقريبًا، وتتيح الشاشة المحيطية لهاتف Mi MIX Alpha تحقيق نسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 180.6% بشكل مذهل.
يقف وراء تقنية الشاشة المحيطية للهاتف سلسلة من التقنيات الرائدة التي تتطلب طريقة جديدة لتجميع الجهاز. على عكس أساليب التجميع التقليدية للهواتف الذكية، يتم تنفيذ التجميع الداخلي لـMi MIX Alpha لأول مرة، في حين يتم وضع طبقة العرض ولوحة اللمس وطبقات الحماية الواحدة تلو الأخرى، بحيث يتم تجميع كل طبقات مكونات الشاشة من أجل تصميم شاشة عرض محيطية Surround Display عالية الانحناء، حيث يتم تحرير الضغط الداخلي الناجم عن ثني طبقات الشاشة طبقة تلو الأخرى لتحقيق سطح أملس ومسطح، كما تستخدم Mi MIX Alpha أيضًا طبقة واقية متينة تعمل على تحسين بنية الشاشة.
أول هاتف ذكي بكاميرا 108MP
يتميز Mi MIX Alpha بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل بأعلى دقة وأعلى عدد من وحدات البكسل وأكبر جهاز استشعار موجود في أي هاتف ذكي، وهو ما يمثل علامة مهمة أخرى في تصوير الهواتف الذكية.
تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بمستشعر كبير بحجم 1 / 1.33 بوصة، أكبر بنسبة 389% من كاميرا 48 ميجابكسل، ومستشعر الصور هذا قادر على إنتاج صور بدقة 108 ميجابكسل بدقة 12032 × 9024 بكسل، ويدعم Super Pixel أربعة في واحد لإنتاج 1.6% ميجابكسل كبير في ظروف الإضاءة المنخفضة. تدعم الكاميرا أيضًا التقنيات الجديدة مثل ISOCELL Plus وISO الذكية، وهي مزودة بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS) بأربعة محاور لضمان استقرار مقاطع الفيديو.
بالإضافة إلى الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل، يحتوي هاتف Mi MIX Alpha أيضًا على كاميرا بزاوية عريضة فائقة الدقة تبلغ 20 ميجابكسل تدعم التصوير الفائق بحجم 1.5 سم، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 2x وميزة التركيز المزدوج PD.
هاتف ذكي من التيتانيوم مع أداء تكنولوجيا 5G
بالإضافة إلى العرض المحيطي المبتكر، تم تصميم الأجزاء العلوية والسفلية من Mi MIX Alpha من الإطار باستخدام سبائك التيتانيوم من الدرجة الفضائية. سبائك أقوى ثلاث مرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ولكن بوزن أقل، وعلى ظهرها يستخدم الغطاء الواقي لمنطقة الكاميرا قطعة واحدة من زجاج الياقوت وهي مدمجة في السيراميك.
على جبهة الأداء، يستخدم هاتف Mi MIX Alpha نفس معالج Snapdragon 855+ الرائد الموجود في هاتف Mi 9 Pro 5G ويدعم نطاقات 5G من ثلاث شركات اتصالات رئيسية في الصين، ويحتوي الجهاز أيضًا على ذاكرة عشوائية وذاكرة تخزين سعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت من الدرجة الأولى، ويدعم UFS3.0، كما تم تجهيز هاتف Mi MIX Alpha ببطارية بقوة 4050 mAh وتأتي مع شحن سريع سلكي 40 وات قياسي.
تهدف شاومي Xiaomi إلى بدء الإنتاج على نطاق صغير لهاتف Mi MIX Alpha في نهاية ديسمبر ليصل إلى مراكز البيع بمبلغ 19.999 يوان صينى، أي ما يقارب 46 ألف جنيه مصري.