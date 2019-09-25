دراسة: الاكتئاب يصيب صغار الأطفال في المدارس

يتعرض الأطفال لاكتئاب شديد في العام الدراسي، نتيجة عدم القدرة على استيعاب الدروس، وفقد التركيز، إضافة إلى ذلك، لم يستطيعوا تكوين علاقات اجتماعية مع أقرانهم
العام الدراسي ليس محببا لجميع الأطفال، لأنه بمثابة روتين التزامي يجب تطبيقه كل يوم، يحب الأطفال المرح والخروج وكسر القواعد دائمًا، كل ذلك يؤدي إلى القلق والتوتر، إضافة إلى ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن صغار الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، نتيجة عدم القدرة على استيعاب الدروس والتركيز بشكل كامل، مع عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين، إذ يجب على الآباء القيام بدور فعال لحل هذه المشكلة، حتى لا يتعرض الطفل لمشكلة نفسية، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
اقترحت بعض الأبحاث أن صغار الأطفال في عامهم الدراسي هم الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بالمشكلات المتعلقة بالصحة العقلية، وللتأكد بشكل عملي قام العلماء بتحليل سجلات لأكثر من مليون طفل، وكشفت النتائج أن الطلاب الأصغر بين باقي الأطفال في المدرسة، معرضون بنسبة تصل إلى 30% للإصابة بالاكتئاب عندما يبلغون 16 عامًا،
اقترحت بعض الأبحاث أن صغار الأطفال في عامهم الدراسي هم الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بالمشكلات المتعلقة بالصحة العقلية، وللتأكد بشكل عملي قام العلماء بتحليل سجلات لأكثر من مليون طفل، وكشفت النتائج أن الطلاب الأصغر بين باقي الأطفال في المدرسة، معرضون بنسبة تصل إلى 30% للإصابة بالاكتئاب عندما يبلغون 16 عامًا، إضافة إلى ذلك، هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 36% للإصابة باضطراب فرط النشاط، كما أنهم أكثر عرضة ليتم تشخيصهم بإعاقات ذهنية، وأضاف العلماء قائلين إن صغار الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا، يجدون صعوبة في التركيز واستيعاب الدروس، أو الحفاظ على علاقات اجتماعية مع نظرائهم.
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قال قائد البحث جيريمي براون: "نعلم أن الأطفال الصغار في المدرسة، هم الأكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط النشاط والحركة، ويتصرفون بشكل غير أكاديمي أكثر من نظرائهم الآخرين"، وأضاف قائلا: "نعتقد أن هذا يعد الدليل الأول، الذي يوضح العلاقة بين وجود علاقة بين العمر النسبي الأصغر سنًّا في السنة الدراسية وزيادة تشخيص الاكتئاب"، إضافة إلى ذلك، قاموا بتحليل قاعدة بيانات إلكترونية لعيادات طبية تضم العديد من الحالات المرضية، وقاموا بعد ذلك بتقسيم المرضى إلى أربع فئات، اعتمادًا على العمر والسنة الدراسية، وكشفت النتائج أن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، بنسبة تصل إلى 30%، كما وجد العلماء أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه شائع عند الأطفال الأقل من عمر 10 سنوات.
استغلي ذهاب طفلك للمدرسة ومارسي هذه الأنشطة
إذ يجب مساعدة الأطفال في التغلب على هذه المشكلات النفسية، حتى يستطيعوا التعامل بشكل جيد مع أقرانهم في المدرسة، وعليك باتباع بعض من الطرق الفعالة، للتخلص من الاكتئاب المصاحب للدراسة، على سبيل المثال استغلال العطلة بشكل جيد: الذهاب للنادي، ممارسة الأنشطة البدنية، أو أنشطة متعلقة بالمهارات الاجتماعية والذكاء، الذهاب إلى الأقارب يجعل الاطفال يشعرون بالأمان والراحة أيضًا.
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كما يمكن تحضير لانش بوكس يحتوي على الأطعمة التي يرغبون في تناولها مثل الخضراوات والفواكه، ولا مانع من وضع اسناك صحي، إضافة إلى ذلك، يجب التحدث بإيجابية دائمًا عن المدرسة، وتشجيع الطفل للحصول على درجات عالية، وإذا شعرت بأنك غير قادر على استيعاب بعض الدروس المدرسية، يمكن التحدث مع المعلمة، من أجل استخدام طرق مبسطة.
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وعند الذهاب إلى البيت، لا تعط له الأوامر المزعجة، ولكن اجعله يستريح، والذهاب للنوم، وعند الاستيقاظ يمكنك التحدث معه للقيام بالواجبات المدرسية، كما يمكنك وضع مكافآت تشجيعية له، ليأخذها بعد استكمال ما يقوم به، وقبل النوم يمكن تحضير حكاية لطيفة، لينام سعيدًا وفي حالة جيدة، لكي يكون لديه معدلات عالية من الطاقة في الصباح التالي، يمكن من خلالها زيادة القدرة على القيام بالأعمال المدرسية.
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