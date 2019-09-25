دراسة: الاكتئاب يصيب صغار الأطفال في المدارس

يتعرض الأطفال لاكتئاب شديد في العام الدراسي، نتيجة عدم القدرة على استيعاب الدروس، وفقد التركيز، إضافة إلى ذلك، لم يستطيعوا تكوين علاقات اجتماعية مع أقرانهم

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الاكتئاب في المدرسة

العام الدراسي ليس محببا لجميع الأطفال، لأنه بمثابة روتين التزامي يجب تطبيقه كل يوم، يحب الأطفال المرح والخروج وكسر القواعد دائمًا، كل ذلك يؤدي إلى القلق والتوتر، إضافة إلى ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن صغار الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، نتيجة عدم القدرة على استيعاب الدروس والتركيز بشكل كامل، مع عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين، إذ يجب على الآباء القيام بدور فعال لحل هذه المشكلة، حتى لا يتعرض الطفل لمشكلة نفسية، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".

اقترحت بعض الأبحاث أن صغار الأطفال في عامهم الدراسي هم الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بالمشكلات المتعلقة بالصحة العقلية، وللتأكد بشكل عملي قام العلماء بتحليل سجلات لأكثر من مليون طفل، وكشفت النتائج أن الطلاب الأصغر بين باقي الأطفال في المدرسة، معرضون بنسبة تصل إلى 30% للإصابة بالاكتئاب عندما يبلغون 16 عامًا،