صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

محمد صلاح

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.

وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما غاب عن التصويت قائد منتخب مصر والمدير الفني. واختار دانيال، ساديو ماني فى المركز الأول، وخلفه كريستيانو رونالدو فى المركز الثاني، ومحمد صلاح فى المركز الثالث، بينما اختار يورجن كلوب كأفضل مدرب ومن خلفه الإسباني بيب جوارديولا. ولم يعتمد