كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.