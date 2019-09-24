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كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح من رسوم الدراسة والمدينة الجامعية
قرر مجلس جامعة العريش، إعفاء أبناء الشيخ زويد ورفح من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدينة الجامعية، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة. ووافق المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، على استمرار قبول تحويلات أبناء محافظة شمال سيناء من الطلاب الدارسين في كليات جامعة الأزهر، إلى الكليات المناظرة لها في جامعة العريش، بالإضافة إلى قبول الدبلومات الفنية في الكليات المختلفة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. وقرر المجلس تخفيض رسوم الدراسات العليا في كافة كليات الجامعة لتصبح 4000 جنيه بدلا من 5500 جنيه بالنسبة للدكتوراة، و3000 جنيه بدلا من 4000 جنيه للماجستير، و2000 جنيه بدلا من 2700 جنيه للدبلومات.
بـ152 مليون دولار.. رئيس الوزراء يزور مصنع خميرة ببني سويف
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، مجمع (انجل بيست) الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف. كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من مكونات المشروع، واستمع إلى شرح حول المجمع الصناعي، حيث تمت الإشارة إلى أن المجمع تم تنفيذه على مساحة حوالي 90 ألف م2، باستثمارات تصل لنحو 152 مليون دولار، ويعمل به نحو 700 عامل، معظمهم من العمالة المصرية المدربة، ونسبة 90% منهم من بني سويف.
مدبولي يتفقد مدرسة فنية لمياه الشرب والصرف ببني سويف
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع، مشيدا بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، وأن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.
صرف الزي المدرسي مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إن المحافظ محمد الزملوط قرر صرف الزي المدرسي الموحد مجانًا لجميع الطلبة بالقرى الفقيرة والمحرومة؛ لرفع العبء عن أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم/ الثلاثاء/ بمدارس إدارة باريس التعليمية ضمن خطط متابعة الدراسة في الأسبوع الأول لها والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين بالزى الموحد. وأوضح وكيل الوزارة أن المحافظ قرر أيضا إعفاء طلاب مدارس قرى درب الأربعين والثمانين من المصروفات المدرسية على أن تتحملها المحافظة.
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ترامب: الرئيس السيسي زعيم حقيقي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس السيسي زعيم حقيقي"، وأكد الرئيس السيسي، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
السيسي لترامب: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
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