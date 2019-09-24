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السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف "إن لمصر تجربة وطنية للنهوض بمجتمعها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي".

وتطرق السيسي للأزمة الليبية قائلا "آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور الأزمة الليبية بشكل كامل، كما أننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للشعب الفلسطيني".


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السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.
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السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
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السيسي عن سد النهضة: مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، مشيرا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه في إطار الحرص على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر.
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كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
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السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي يصل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
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السيسي لمدير «الفاو»: هدفنا سد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري.
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