السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.