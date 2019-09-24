ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

ميسي

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".

وأضاف ليو: "كلانا يريد الأفضل لفريقه ولا نحب الخسارة ولا نقبلها، لهذا توجد هذا التنافس بيننا، لكن يبقى الأمر في الملعب فقط". وفي سياق مختلف، أكد ميسي حبه لزميله في البارسا أنسو فاتي صاحب الـ 16 عامًا قائلا: "أحب فاتي، أحاول مساعدته، إنه لاعب رائع لديه كل ما يلزم لينجح". وأتم ميسي قائلا: "أود رؤيته