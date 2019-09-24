رياضة

ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
ميسي
ميسي
تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
وأضاف ليو: "كلانا يريد الأفضل لفريقه ولا نحب الخسارة ولا نقبلها، لهذا توجد هذا التنافس بيننا، لكن يبقى الأمر في الملعب فقط". وفي سياق مختلف، أكد ميسي حبه لزميله في البارسا أنسو فاتي صاحب الـ 16 عامًا قائلا: "أحب فاتي، أحاول مساعدته، إنه لاعب رائع لديه كل ما يلزم لينجح". وأتم ميسي قائلا: "أود رؤيته
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اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة للفيفا: ما سبب رفض تصويت مصر في «ذا بيست»؟

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل اليوم الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، بعدما أرسلت الجبلاية صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
محمد صلاح

صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
محمد-صلاح

محمد صلاح يحذف اسم وعلم مصر من حسابه على تويتر

قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
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ميسى

ميسي يعلق على البداية الضعيفة لبرشلونة في الموسم

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وهي الجائزة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعلى الرغم من فوزه بالجائزة للمرة الأولى منذ انفصالها عن الكرة الذهبية في عام 2016، إلا أن ميسي تحدث عن البداية الضعيفة لبرشلونة للموسم الجاري، قائلًا حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قد بدأنا الموسم بشكل سيئ، وكان من الصعب خلق الفرص، لكنها مجرد بداية ويجب أن نُظهر ردة فعل الآن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تحسين الكثير، وندرك ما يحدث لنا، من الصعب خلق الفرص دون تشكيل أي خطورة".
اليسون-بيكر

السعادة تغمر أليسون بعد تتويجه بجائزة «ذا بيست»

أعرب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه أمس الإثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، متفوقًا على كل من مواطنه حارس مانشستر سيتي إيدرسون، وحارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقال أليسون عقب تتويجه بالجائزة: ""أنا سعيد جدًا بها وهي تمثل كل العمل الذي قدمته طوال حياتي، حتى وصولي إلى هنا، أشكر زوجتي، عائلتي، وابني وابنتي، فقد قدموا لي كل الدعم كي أصل إلى هذه المكانة.
رونالدو - ميسي

أول تعليق من رونالدو على فوز ميسي بـ«The best»

في أول تعليق له بعد انتهاء حفل جوائز «The best»، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء الإثنين، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، إن ما يميز اللاعب المحترف عن اللاعب الهاوي هو الصبر والمثابرة. وكتب رونالدو رسالة تحفيزية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قال فيها: «لا يمكنك فعل كل شيء، لكن عليك تذكر أن كل كبير بدأ صغيرًا، وأن تضع في اعتبارك أن الظلام يأتي بعده فجر، وأن تفعل ما في وسعك لتحقيق ما تحلم به». وأصبح ميسي حاليا يتفوق على رونالدو في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية بـ6 مرات، مقابل 5 مرات لصاروخ ماديرا.
محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
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