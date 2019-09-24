رياضة

اتحاد الكرة للفيفا: ما سبب رفض تصويت مصر في «ذا بيست»؟

تحرير:كريم أحمد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل اليوم الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، بعدما أرسلت الجبلاية صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
وقام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي، بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد إقالة الجهاز الفني السابق، وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت. وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما غاب عن التصويت قائد منتخب
اقرأ المزيد
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

فاسدون ومرضى.. رسالة الحضري لصلاح بعد حذف علم مصر

وجه عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعي وحذفه علم مصر من على حساباته الشخصية، ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع، وكتب الحضري عبر حسابه بتويتر: "يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.
رونالدو - ميسي

ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
اقرأ المزيد من الأخبار
رونالدو - ميسي

ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
محمد صلاح

صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
رونالدو - ميسي

أول تعليق من رونالدو على فوز ميسي بـ«The best»

في أول تعليق له بعد انتهاء حفل جوائز «The best»، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء الإثنين، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، إن ما يميز اللاعب المحترف عن اللاعب الهاوي هو الصبر والمثابرة. وكتب رونالدو رسالة تحفيزية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قال فيها: «لا يمكنك فعل كل شيء، لكن عليك تذكر أن كل كبير بدأ صغيرًا، وأن تضع في اعتبارك أن الظلام يأتي بعده فجر، وأن تفعل ما في وسعك لتحقيق ما تحلم به». وأصبح ميسي حاليا يتفوق على رونالدو في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية بـ6 مرات، مقابل 5 مرات لصاروخ ماديرا.
محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]