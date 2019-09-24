اتحاد الكرة للفيفا: ما سبب رفض تصويت مصر في «ذا بيست»؟

تحرير:كريم أحمد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل اليوم الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، بعدما أرسلت الجبلاية صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

وقام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي، بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد إقالة الجهاز الفني السابق، وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت. وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، بينما غاب عن التصويت قائد منتخب