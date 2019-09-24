السيسي عن سد النهضة: مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، مشيرا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه في إطار الحرص على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر.

وأوضح الرئيس السيسي، إنه رغم موقف أديس أبابا بادرت مصر، بطرح إبرام "اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة" الموقع فى الخرطوم، فى 23 مارس 2015، والذى أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.وأضاف: "إلا أنه، ومع الأسف، لم تفض هذه المفاوضات، إلى نتائجها المرجوة، وعلى