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السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.
وأكد الرئيس على مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة ينطبق أيضا على أخطر تحديات العصر وهو الإرهاب، مشددا على أن مصر طالبت دائما باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء، متابعا: "أؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة
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السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
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السيسي عن سد النهضة: مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، مشيرا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه في إطار الحرص على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر.
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السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
الرئيس-السيسى

كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
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السيسى (3)

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
لقاء-السيسى -وترامب

السيسي: يجب رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش عميق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، انطلاقا من إعلاء القيم السامية التى تم إنشاء المنظمة من أجلها، مؤكدا أن مصر عضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية. وطالب السيسي في كلمته اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بدعم التنمية في أفريقيا، مناشدا برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
السيسى-وترامب (3)

السيسي لترامب: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
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