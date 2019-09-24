السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.

وأكد الرئيس على مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة ينطبق أيضا على أخطر تحديات العصر وهو الإرهاب، مشددا على أن مصر طالبت دائما باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء، متابعا: "أؤكد هنا ضرورة التزام الجميع، بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة