رياضة

بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
بوكيتينو
بوكيتينو
علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.
ورد المدير الفنى الأرجنتينى، على إمكانية توليه إدارة الملكى، فى أحد الأيام، قائلا: "ربما في سنة ما".. التصريح جاء بعد ساعات من احتلال ماوريسيو بوكيتينو المركز الثالث في قائمة أفضل مدربي العالم لعام 2019، خلف يورجن كلوب وبيب جوارديولا، حيث قاد السبيرز لوصافة دوري أبطال أوروبا. لكن السبيرز قدم مستوى غير
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فاسدون ومرضى.. رسالة الحضري لصلاح بعد حذف علم مصر

وجه عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعي وحذفه علم مصر من على حساباته الشخصية، ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع، وكتب الحضري عبر حسابه بتويتر: "يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".
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اتحاد الكرة للفيفا: ما سبب رفض تصويت مصر في «ذا بيست»؟

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل اليوم الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، بعدما أرسلت الجبلاية صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
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ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
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مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن أمام واتفورد

تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السادسة، والتي سيكون على رأسها استقبال مانشستر سيتي لنظيره واتفورد، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الاتحاد، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويبحث السيتي عن استعادة الثقة بعد كبوة الجولة الماضية، التي سقط خلالها بصورة مفاجئة خارج ميدانه أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2، بينما يبحث واتفورد عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.
زين-الدين-زيدان-1

زيدان: باريس سان جيرمان تفوق علينا في كل شيء

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وتحدث زيدان عن الهشاشة الدفاعية، قائلا: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن فريقي لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة قط، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغاؤهما بواسطة الفار".
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فوز تاريخي.. باريس يقهر ريال مدريد في دوري الأبطال

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي، على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020. أظهر لاعبو باريس بقيادة الألماني توماس توخيل، رغبتهم الكبيرة في فرض السيطرة على اللقاء وتحقيق الفوز، في ظل افتقاد الهجوم الملكي للترابط، وتمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من خطف هدف التقدم في الدقيقة 14.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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