بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

بوكيتينو

علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.

ورد المدير الفنى الأرجنتينى، على إمكانية توليه إدارة الملكى، فى أحد الأيام، قائلا: "ربما في سنة ما".. التصريح جاء بعد ساعات من احتلال ماوريسيو بوكيتينو المركز الثالث في قائمة أفضل مدربي العالم لعام 2019، خلف يورجن كلوب وبيب جوارديولا، حيث قاد السبيرز لوصافة دوري أبطال أوروبا. لكن السبيرز قدم مستوى غير