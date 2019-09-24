الأشعة تحدد موقف «زيزو» من مواجهة بطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

الزمالك

أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن فريقه فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس الإثنين، فى إطار منافاسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث من المقرر أن يخضع محمود عبدالعزيز لبرنامج تأهيل خاص خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم المشاركة فى المباريات الرسمية، لاسيما أن الزمالك يعانى فى الوقت الحالى من ضغط المباريات ويحتاج لخدمات جميع لاعبيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1. وبعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف