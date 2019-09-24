رياضة

فاسدون ومرضى.. رسالة الحضري لصلاح بعد حذف علم مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
الحضري
الحضري
وجه عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعي وحذفه علم مصر من على حساباته الشخصية، ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع، وكتب الحضري عبر حسابه بتويتر: "يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".
يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية، [email protected] pic.twitter.com/fQigFdtVoJ — Essam El-Hadary (@ElHadary) September 24, 2019 واختار ممثل مصر الإعلامي هاني دانيال، ساديو ماني فى المركز الأول، وخلفه كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح
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بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعلق على تولي مهمة تدريب ريال مدريد

علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، عن توليه الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسبانى، إذ كشفت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا لريال مدريد، وظل مرتبطًا بالنادي على مدار الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، حيث انخفض معدل فوزه، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوكيتينو قد يحل محله خلال الفترة المقبلة.
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة للفيفا: ما سبب رفض تصويت مصر في «ذا بيست»؟

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل اليوم الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، بعدما أرسلت الجبلاية صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
رونالدو - ميسي

ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
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محمد صلاح

صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
محمد-صلاح

محمد صلاح يحذف اسم وعلم مصر من حسابه على تويتر

قام محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح صاحب الـ27 عامًا في المركز الرابع، خلف الثلاثي بالقائمة النهائية المختصرة.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.
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