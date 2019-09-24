فاسدون ومرضى.. رسالة الحضري لصلاح بعد حذف علم مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

وجه عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعي وحذفه علم مصر من على حساباته الشخصية، ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع، وكتب الحضري عبر حسابه بتويتر: "يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية، ????????????????@MoSalah pic.twitter.com/fQigFdtVoJ

واختار ممثل مصر الإعلامي هاني دانيال، ساديو ماني فى المركز الأول، وخلفه كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح فى المركز الثالث، بينما اختار يورجن كلوب كأفضل مدرب تلاه الإسباني بيب جوارديولا.

ولم يعتمد الفيفا صوت خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، بسبب عدم وصول ترشيحاتهما في الموعد المحدد، ما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة كانت ستجعله في المركز الثالث بدلا من كريستيانو رونالدو.

وتلقى محمد صلاح استدعاء رسميا من حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، لحضور المعسكر القادم، المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل.