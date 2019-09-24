«تعبت وعايزة أخرج».. رسالة فتاة العياط بعد تجديد حبسها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

فتاة العياط - أرشيفية

«تعبت وعايزة اخرج»، كلمات مقتضبة قالتها أميرة أحمد عبد الله، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، للمحامية دينا المقدم، التي تتولى مهمة الدفاع عنها، بعد تجديد حبسها 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص، وأوضحت المقدم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "أميرة كانت بتعيط، وفعلا شكلها جسديا ونفسيا في انهيار وبؤس، وحالتها النفسية بتزداد سوء كل يوم، وكل اللي قالتله إنها تعبت وعايزة تخرج"، وقالت المحامية، إنها ستتقدم باستئناف غدا في محكمة العياط، وستحدد جلسة في محكمة الجيزة أو جنايات الأحداث.

وجدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا. وتواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها