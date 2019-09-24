جريمة

«تعبت وعايزة أخرج».. رسالة فتاة العياط بعد تجديد حبسها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
فتاة العياط - أرشيفية
فتاة العياط - أرشيفية
«تعبت وعايزة اخرج»، كلمات مقتضبة قالتها أميرة أحمد عبد الله، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، للمحامية دينا المقدم، التي تتولى مهمة الدفاع عنها، بعد تجديد حبسها 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص، وأوضحت المقدم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "أميرة كانت بتعيط، وفعلا شكلها جسديا ونفسيا في انهيار وبؤس، وحالتها النفسية بتزداد سوء كل يوم، وكل اللي قالتله إنها تعبت وعايزة تخرج"، وقالت المحامية، إنها ستتقدم باستئناف غدا في محكمة العياط، وستحدد جلسة في محكمة الجيزة أو جنايات الأحداث.
وجدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا. وتواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها
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سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
محاكمة لجين

تجديد حبس «فتاة العياط» لمدة 45 يوما

جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وذلك بعدما جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، مطلع سبتمبر الجاري حبس المتهمين "وائل.م"، و"إبراهيم. م"، على ذمة القضية.
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جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
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«المعسل مضروب».. مباحث التموين تداهم مصنعا في المرج

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 775 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القبض على مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمرج بحوزته 20 طن سلع غذائية "زيت طعام - طحينة - خل" معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لما ورد بتقرير اللجة المرافقة للمأمورية.
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3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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قلب البنت حجر.. طالبة تقتل أمها بعد كشف علاقتها الغرامية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على ربة منزل فى منتصف العقد الرابع من عمرها جثة هامدة داخل منزلها، بقرية سندنهور، وتبين اشتراك ابنتها فى قتلها بعدما كشفت الأم وجود علاقة عاطفية بين الابنة وشاب، وتهديدها بفضح علاقتهما،.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "شيرين ا. ت." 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية سندنهور، جثة هامدة داخل منزل الزوجية الخاص بها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
قتل

«كنت بهزر»..زوجة تقطع شرايينها من أجل زوجها ثم تقتله

شاب وحيد على 4 بنات، تزوج آملًا فى استقرار حياته، بينما ظلت الأنظار متعلقة به أملًا فى أن يرزقه الله بطفل يحمل اسم عائلته، لكن لم يرزقه الله وزوجته بهذا الطفل المنشود، وتكررت خلافات الزوجين مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق حرصًا منها على أن تكون أمًّا، فى حين ظل الرجل باقيًا على الود. وتحولت وساطات ابنة عمته وابنة خاله -مطلقة كذلك- إلى قصة تقارب بين الأخيرة والشاب الثلاثيني ففكر جديا فى الزواج منها وما شجعه على ذلك أنها مطلقة ومعها طفل يروي ظمأه للأبوة، لكن للأسف لم يكن يدري أن محبته للطفل وأمه ستحوله إلى جثة من فرط دلال الزوجة وتجرُّئها عليه.
طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
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