مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة محمد صلاح

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م

مجدي عبدالغني

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، أنه غير مسؤول عن خسارة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لنقاط في سباق جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، جاء ذك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عارٍ تماما من الصحة.. جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها إلى الاتحاد الدولي".

وواصل: "أصوات اللاعبين المصريين هي من وضعت صلاح في قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم، وهو ما تم بالفعل وهذا الكلام موثق بالصور.. أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يُسأل عنها الجهة المسؤولة عن ذلك". وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي