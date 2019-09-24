رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع بريزنتيشن لمدة 3 مواسم

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت الحصول على حق رعاية نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة، حيث ذكرت بريزنتيشن عبر بيان رسمي أن الشركة نجحت في توقيع عقد رعاية جديد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، لتواصل سياستها في تجديد التعاقد مع أكثر من ناد في الدوري المصري الممتاز، وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن الجلسة التي جمعته بمسؤولي شركة بريزنتيشن سبورت لم تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق، حيث يمثل مصر في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
ويستضيف زعيم الثغر فريق العربي الكويتي يوم 27 سبتمبر على ملعب الإسكندرية في إياب دور الـ32 بعد الفوز ذهابا بهدف خالد قمر. وبعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد،
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كاسياس يكشف تطور حالته الصحية.. هل يعتزل؟

كشف الدولى الإسبانى إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق عن استقرار حالته الصحية، بعدما عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب الأشهر الأخيرة، إذ تعرض كاسياس في مايو الماضي لأزمة قلبية أثناء التدريبات نُقل على أثرها للمستشفى، وألزمته البقاء بعيدا عن المشاركة حتى شهر مارس المقبل، من أجل التأكد من إمكانية العودة للمشاركة أو اعتزال اللعبة تمامًا، وتحدث أيضا اليوم، عن عدم تقرير مصيره بالاعتزال، وأنه حال تأكد من قراره سيكون أول من يعلن عن ذلك.
ميسى-سواريز

لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة محمد صلاح

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، أنه غير مسؤول عن خسارة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لنقاط في سباق جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، جاء ذك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عارٍ تماما من الصحة.. جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها إلى الاتحاد الدولي".
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الإسماعيلي يقتنص أول 3 نقاط في الدوري من الجونة

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد في ثاني مباريات الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي استضافها استاد الجونة بالغردقة، وسجل هدف الدراويش اللاعب محمد ناجي جدو مهاجم فريق الجونة عن طريق الخطأ في مرماه من ضربة ثابتة احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين لفريق الإسماعيلي، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، وكانت من الجهة اليمنى لفريق الدراويش واليسرى للجونة.
جونيور أجايي (2)

الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
الزمالك -والاتحاد‎ (18)

الاتحاد السكندري يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك

قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بأحد فنادق برج العرب، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى المصري الممتاز لموسم 2019-2020، عقب انتهاء الأبيض من مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، كما أعلن يوسف عن قائمة زعيم الثغر التي ستدخل المعسكر المغلق، والتي ضمت 30 لاعبًا استعدادًا للفارس الأبيض.
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فرج عامر: تلقيت اتصالا لحل أزمة البث التليفزيوني

خرج محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من جديد وأكد أنه تلقى مكالمة تليفونية من الشركة الراعية، لبحث أزمة البث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، بعد أن قرر رئيس الفريق السكندري، عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020. وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".
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