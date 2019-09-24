الاتحاد السكندري يتعاقد مع بريزنتيشن لمدة 3 مواسم

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

الاتحاد السكندري

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت الحصول على حق رعاية نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة، حيث ذكرت بريزنتيشن عبر بيان رسمي أن الشركة نجحت في توقيع عقد رعاية جديد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، لتواصل سياستها في تجديد التعاقد مع أكثر من ناد في الدوري المصري الممتاز، وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن الجلسة التي جمعته بمسؤولي شركة بريزنتيشن سبورت لم تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق، حيث يمثل مصر في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

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