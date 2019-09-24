رياضة

لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
ميسي
ميسي
أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو في 19 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات لفياريال، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل البرسا في تلك المباريات 47 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ21 هدفًا. وجاء تشكيل برشلونة الرسمي كالتالي: في حراسة المرمى: تير شتيجن. في
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إيكر-كاسياس-مع-بورتو (3)

كاسياس يكشف تطور حالته الصحية.. هل يعتزل؟

كشف الدولى الإسبانى إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق عن استقرار حالته الصحية، بعدما عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب الأشهر الأخيرة، إذ تعرض كاسياس في مايو الماضي لأزمة قلبية أثناء التدريبات نُقل على أثرها للمستشفى، وألزمته البقاء بعيدا عن المشاركة حتى شهر مارس المقبل، من أجل التأكد من إمكانية العودة للمشاركة أو اعتزال اللعبة تمامًا، وتحدث أيضا اليوم، عن عدم تقرير مصيره بالاعتزال، وأنه حال تأكد من قراره سيكون أول من يعلن عن ذلك.
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الاتحاد السكندري يتعاقد مع بريزنتيشن لمدة 3 مواسم

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت الحصول على حق رعاية نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة، حيث ذكرت بريزنتيشن عبر بيان رسمي أن الشركة نجحت في توقيع عقد رعاية جديد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، لتواصل سياستها في تجديد التعاقد مع أكثر من ناد في الدوري المصري الممتاز، وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن الجلسة التي جمعته بمسؤولي شركة بريزنتيشن سبورت لم تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق، حيث يمثل مصر في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة محمد صلاح

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، أنه غير مسؤول عن خسارة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لنقاط في سباق جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، جاء ذك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عارٍ تماما من الصحة.. جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها إلى الاتحاد الدولي".
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برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
فالفيردي‎

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
برشلونة - غرناطة‎ (2)

برشلونة إلى الهاوية.. سقوط جديد أمام غرناطة بالدوري

سقط فريق برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني، المباراة بدأت بشكل مفاجئ من جانب لاعبي غرناطة الذين نجحوا في هز شباك الألماني تيرشتيجن حارس البلوجرانا في الثانية 36 من عمر المباراة عن طريق رامون عزيز. هدف غرناطة كان بمثابة الصدمة للاعبي برشلونة ، وعقد المباراة عليهم مبكرًا، ولم تفلح محاولات الفريق الكتالوني في تعديل النتيجة طول فترات الشوط الأول.
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سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
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