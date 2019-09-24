لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

ميسي

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.

وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو في 19 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات لفياريال، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل البرسا في تلك المباريات 47 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ21 هدفًا. وجاء تشكيل برشلونة الرسمي كالتالي: في حراسة المرمى: تير شتيجن. في