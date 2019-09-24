رياضة

كاسياس يكشف تطور حالته الصحية.. هل يعتزل؟

تحرير:محمد جمال ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
إيكر كاسياس
إيكر كاسياس
كشف الدولى الإسبانى إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق عن استقرار حالته الصحية، بعدما عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب الأشهر الأخيرة، إذ تعرض كاسياس في مايو الماضي لأزمة قلبية أثناء التدريبات نُقل على أثرها للمستشفى، وألزمته البقاء بعيدا عن المشاركة حتى شهر مارس المقبل، من أجل التأكد من إمكانية العودة للمشاركة أو اعتزال اللعبة تمامًا، وتحدث أيضا اليوم، عن عدم تقرير مصيره بالاعتزال، وأنه حال تأكد من قراره سيكون أول من يعلن عن ذلك.
وعلق كاسياس أثناء مؤتمر خيري على مستقبله، قائلا: "شعوري جيد بعد ما حدث عقب 4 أشهر و23 يوما، أتعافى بشكل جيد على المستوى البدنى، والأمور تسير بطريقة بطيئة، لكن من يعاني من أمراض في القلب يعرف أن العقاقير تجعلك حذرا". وأكمل قائلا: "الأطباء يتحدونك من أجل حياتك والأشياء المهمة، ولذلك استمتع بها في تلك
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ميسى-سواريز

لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
الاهلى والاتحاد السكندري (30)

الاتحاد السكندري يتعاقد مع بريزنتيشن لمدة 3 مواسم

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت الحصول على حق رعاية نادي الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة، حيث ذكرت بريزنتيشن عبر بيان رسمي أن الشركة نجحت في توقيع عقد رعاية جديد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم، لتواصل سياستها في تجديد التعاقد مع أكثر من ناد في الدوري المصري الممتاز، وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إن الجلسة التي جمعته بمسؤولي شركة بريزنتيشن سبورت لم تستغرق وقتا طويلا للتوصل إلى اتفاق، حيث يمثل مصر في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة محمد صلاح

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، أنه غير مسؤول عن خسارة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لنقاط في سباق جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، جاء ذك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عارٍ تماما من الصحة.. جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها إلى الاتحاد الدولي".
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ريال مدريد‎

ريال مدريد في مهمة تصحيح المسار أمام فياريال

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد إلى ملعب لاسيراميكا لمواجهة فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل الريال المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيلتا فيجو والتعادل أمام بلد الوليد، بينما يوجد فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي، ويعول الريال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل في أول مباراتين في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك فياريال هذا الموسم 4 أهداف.
أنسو فاتي‎

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أل سادار، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، روبيرتو توريس سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أنسو فاتي هدف التعادل للبلوجرانا، وأحرز آرثر ميلو الهدف الثاني، قبل أن يعود توريس ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، بهذا التعادل رفع الفريق الكتالوني رصيده 4 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
هازارد-ريال-مدريد

إيدين هازارد يعود للتدريبات بعد الإصابة

كشفت الصحافة الإسبانية عن مشاركة الدولى البلجيكي إيدين هازارد مهاجم فريق ريال مدريد فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة، ووفقا لتقرير لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن هازارد شارك لأول مرة فى التدريبات الجماعية فى الملعب، وذلك منذ إصابته الأخيرة قبل انطلاق الدورى. وكان البلجيكي يتدرب منفردا فى صالة الألعاب الرياضية، ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة، وتضرب لعنة الإصابات المرينجي حيث يغيب كل من خاميس ويوفيتش وهازارد ومارون دياز وإيسكو للإصابة.
ريال-مدريد

أرباح خيالية لريال مدريد بميزانية الموسم الماضي

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن زيادة في عائداته النقدية بالموسم الماضي 2018- 2019، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس الإدارة، أمس الخميس، ووصلت أرباح الريال بميزانية الموسم الماضي إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، وذلك دون احتساب قيمة صفقات بيع اللاعبين وبعد خصم الاستحقاقات الضريبية التي قدرت بـ38 مليونا و400 ألف يورو. وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "في الربع الرابع من ذلك الموسم تم التصديق على العقد والميزانية المخصصة لتجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019- 2020".
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