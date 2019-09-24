كاسياس يكشف تطور حالته الصحية.. هل يعتزل؟

تحرير:محمد جمال ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

إيكر كاسياس

كشف الدولى الإسبانى إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق عن استقرار حالته الصحية، بعدما عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب الأشهر الأخيرة، إذ تعرض كاسياس في مايو الماضي لأزمة قلبية أثناء التدريبات نُقل على أثرها للمستشفى، وألزمته البقاء بعيدا عن المشاركة حتى شهر مارس المقبل، من أجل التأكد من إمكانية العودة للمشاركة أو اعتزال اللعبة تمامًا، وتحدث أيضا اليوم، عن عدم تقرير مصيره بالاعتزال، وأنه حال تأكد من قراره سيكون أول من يعلن عن ذلك.

وعلق كاسياس أثناء مؤتمر خيري على مستقبله، قائلا: "شعوري جيد بعد ما حدث عقب 4 أشهر و23 يوما، أتعافى بشكل جيد على المستوى البدنى، والأمور تسير بطريقة بطيئة، لكن من يعاني من أمراض في القلب يعرف أن العقاقير تجعلك حذرا". وأكمل قائلا: "الأطباء يتحدونك من أجل حياتك والأشياء المهمة، ولذلك استمتع بها في تلك