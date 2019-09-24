«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.

وخلال نفس الاجتماع أقر الاتحاد الأوروبي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الدوري الأوروبي بدءًا من أدوار خروج المغلوب، بعد تطبيقها في النهائي خلال الموسم الماضي. واعتمد الاتحاد الأوروبي مسابقة أوروبية ثالثة بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي باسم UEFA Europa Conference League، وتبدأ من الموسم المقبل،