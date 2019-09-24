رياضة

«ويفا» يعلن عن بطولة جديدة وملاعب دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة المقبلة، ويقام نهائي النسخة الحالية، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول بتركيا، وسيقام نهائي العام المقبل على ملعب مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثم يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ نهائي نسخة (2022)، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي (2023)، كما حدد "ويفا" ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية ليستضيف نهائي الدوري الأوروبي (2021)، بينما يُلعب السوبر الأوروبي على ملعب "ويندسور بارك" في أيرلندا الشمالية.
وخلال نفس الاجتماع أقر الاتحاد الأوروبي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الدوري الأوروبي بدءًا من أدوار خروج المغلوب، بعد تطبيقها في النهائي خلال الموسم الماضي. واعتمد الاتحاد الأوروبي مسابقة أوروبية ثالثة بعد دوري الأبطال والدوري الأوروبي باسم UEFA Europa Conference League، وتبدأ من الموسم المقبل،
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برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (1)

صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
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كلوب (3)

كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
ليفربول 2018

ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
راموس‎

راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
صور الحفل (1)

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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