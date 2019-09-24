رياضة

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
حسام البدري
حسام البدري
يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
أوضح حسام البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. وأشار البدري، إلى أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول، وشدد على أنه جمعته جلسة مطولة مع نجم الأهلي الأسبق محمد بركات، بعد الاستقرار
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بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد تقديم جهازه الفني بشكل رسمي

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، واستقر البدري على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب، مدربا وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وعقد البدري اجتماعا، اليوم الأحد مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في وجود أعضاء الجهاز الفني المعاون له؛ لتحديد دور كل عضو داخل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ترتيبات معسكر الفريق في أكتوبر المقبل.
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بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».
حسام-البدرى

إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
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