البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

حسام البدري

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

أوضح حسام البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. وأشار البدري، إلى أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول، وشدد على أنه جمعته جلسة مطولة مع نجم الأهلي الأسبق محمد بركات، بعد الاستقرار