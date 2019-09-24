رياضة

ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
ميسي
ميسي
وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، للمباراة رقم 400 له كأساسي مع الفريق الكتالوني، بعد مشاركته مساء اليوم، في مباراة الفريق، أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الـ5 من الدوري الإسباني، ووفقا لموقع الإحصاءات الدولي opta فإن ميسي هو ثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات، خلف دوناتو صاحب الـ415 مباراة، بشكل عام، فإن ميسي شارك مع الفريق الكتالوني في 454 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 419 هدفًا، وصنع 169 هدفا آخر.
وتوج الدولي الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل الذي إقيم مساء أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم
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برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (1)

صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
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ميسى-سواريز

لأول مرة.. ميسي أساسيا في تشكيل برشلونة أمام فياريال

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة بالدوري الإسباني، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
فالفيردي‎

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
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