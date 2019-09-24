ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

ميسي

وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، للمباراة رقم 400 له كأساسي مع الفريق الكتالوني، بعد مشاركته مساء اليوم، في مباراة الفريق، أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الـ5 من الدوري الإسباني، ووفقا لموقع الإحصاءات الدولي opta فإن ميسي هو ثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات، خلف دوناتو صاحب الـ415 مباراة، بشكل عام، فإن ميسي شارك مع الفريق الكتالوني في 454 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 419 هدفًا، وصنع 169 هدفا آخر.

وتوج الدولي الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل الذي إقيم مساء أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم