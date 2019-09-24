قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

تحرير:محمد حفيظ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة مهتمة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية ونشرها على كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إنشاء جامعات تكنولوجية في كل محافظات الجمهورية على مدار الثلاثة أو الأربع سنوات المقبلة، وأنه سيتم إنشاء محاور تنموية كل 25 كيلو من محافظة بني سويف إلى محافظة أسوان.وتفقد رئيس مجلس الوزراء،