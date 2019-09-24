قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة
تحرير:محمد حفيظ
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة مهتمة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية ونشرها على كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إنشاء جامعات تكنولوجية في كل محافظات الجمهورية على مدار الثلاثة أو الأربع سنوات المقبلة، وأنه سيتم إنشاء محاور تنموية كل 25 كيلو من محافظة بني سويف إلى محافظة أسوان.وتفقد رئيس مجلس الوزراء،
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة مهتمة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية ونشرها على كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إنشاء جامعات تكنولوجية في كل محافظات الجمهورية على مدار الثلاثة أو الأربع سنوات المقبلة، وأنه سيتم إنشاء محاور تنموية كل 25 كيلو من محافظة بني سويف إلى محافظة أسوان.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التنمية المحلية، النقل، الإسكان، ومحافظ بني سويف، مشروع تطوير محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية بطاقة تبلغ 62 ألف و500 متر مكعب في اليوم.
وسلم مدبولي، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، عقود وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، حيث سلم عددًا من العقود للأسر المستحقة للوحدات السكنية بالمشروع، ثم تفقد نموذجا لإحدى الوحدات بالمشروع.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أن الوحدات التي تشهدها الزيارة اليوم، تتضمن 77 عمارة، بإجمالي نحو 1848 وحدة سكنية، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا، تشطيب كامل.