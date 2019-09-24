رياضة

صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
الإسماعيلي وأهلي بنغازي
الإسماعيلي وأهلي بنغازي
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيا. ونجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة
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إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
ميسى

ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني

وصل النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، للمباراة رقم 400 له كأساسي مع الفريق الكتالوني، بعد مشاركته مساء اليوم، في مباراة الفريق، أمام فياريال ضمن مباريات الجولة الـ5 من الدوري الإسباني، ووفقا لموقع الإحصاءات الدولي opta فإن ميسي هو ثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا العدد من المباريات، خلف دوناتو صاحب الـ415 مباراة، بشكل عام، فإن ميسي شارك مع الفريق الكتالوني في 454 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 419 هدفًا، وصنع 169 هدفا آخر.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي

أعلن الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيا.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (3)

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
همام طارق‎

همام طارق يصل القاهرة للحاق بمباراة الدراويش المقبلة

وصل اليوم الخميس الدولي العراقي همام طارق لاعب فريق الاستقلال الإيراني السابق والمنضم حديثا لصفوف فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مصر. ويصل همام طارق إلى الإسماعيلية للانضمام لمعسكر الدروايش استعدادا لمواجهة غدا أمام أهلي بنغازي في دور الـ32 لكأس أبطال العرب "البطولة العربية"، والتى ستقام على ملعب استاد الإسماعيلية. وانضم همام طارق، صانع ألعاب منتخب العراق، إلى صفوف الدروايش في صفقة انتقال حر مقابل راتب 6 ملايين سنويًّا.
هدف -الزمالك (5)

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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