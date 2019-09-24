صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.

ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيا. ونجح فريق الإسماعيلي في الفوز على نظيره فريق أهلي بني غازي الليبي، بأربعة