ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

تحرير:محمد جمال ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

ليونيل ميسي يعانى من الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.

وتعد هذه المشاركة الأولى لميسي منذ بداية المباراة، منذ الإصابة قبل انطلاق الموسم التى أبعدته عن المستطيل الأخضر على مدار الموسم، ومن الممكن أن يبتعد البرغوث الأرجنيتنى عن المباريات المقبلة بسبب الإصابة الحالية أيضًا، كما تعد هذه المباراة رقم 400 للدولى الأرجنتينى مع فريقه الكتالونى. ويحتل العملاق الكتالوني