برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

برشلونة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.

كازورلا قام بالرد على هدف أرثور قبل لحظات من نهاية الشوط الأول وأحرز هدفًا بنفس الطريقة في شباك تير شتيجن. وتعرض ميسي للإصابة وسقط أرضًا في الدقيقة 26، بعد كرة مشتركة مع لاعب فياريال، حيث أمر حكم المباراة بمواصلة اللعب، لكن البرغوث الأرجنتيني تألم وخرج من الملعب لتلقي العلاج بعد شعوره بألام في العضلة