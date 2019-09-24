«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

هند صبري

عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.

وقالت مخرجة العمل هند بو جمعة، في تصريحات لـ"التحرير"، إن فكرة الفيلم جديدة وتظهر الدعم الكامل للمرأة العربية وتمكين النساء من الظهور وعرض مواهبهم، مشيرة إلى أنها متحمسة كثيرا لتعرف رد فعل الجمهور على العمل. الفيلم بطولة الفنانة التونسية هند صبرى وإخراج هند بو جمعة، وعرض لأول مرة فى مهرجان فينسيا السينمائى