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«حلم نورا» ملحمة سينمائية نسائية.. وهند صبري: أجد نفسي هنا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
هند صبري
هند صبري
عرض اليوم فيلم "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحرص الجهمور على تشجيع هند صبري عند دخولها القاعة ووقفوا وصفقوا لها كثيرا، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي، وإنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في بلدها الثاني مصر، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان وهي عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
وقالت مخرجة العمل هند بو جمعة، في تصريحات لـ"التحرير"، إن فكرة الفيلم جديدة وتظهر الدعم الكامل للمرأة العربية وتمكين النساء من الظهور وعرض مواهبهم، مشيرة إلى أنها متحمسة كثيرا لتعرف رد فعل الجمهور على العمل. الفيلم بطولة الفنانة التونسية هند صبرى وإخراج هند بو جمعة، وعرض لأول مرة فى مهرجان فينسيا السينمائى
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محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.
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نهال عنبر تكشف لـ«التحرير» تفاصيل مرض هنا الزاهد

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة هنا الزاهد، موضحة أنها تتابع حالتها من خلال والدتها، كما تواصلت مع الفنان أحمد فهمي يوم الأحد، والذي طمأنها عن صحة زوجته، موضحا أنها تعاني من ألم في المعدة، ومن الممكن أن يكون بسبب تناولها أكل لم تعتاد عليه، لكن لا توجد خطورة وحالتها في تحسن، وقالت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ"لتحرير": "الحمد لله هنا حالتها مستقرة، هي بس على المحاليل وممنوعة من الأكل، والدكاترة في وسنغافورة من أحسن الناس في العلاج، ولو متأكدوش أنها بقت كويسة مش هيخرجوها".
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عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
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«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
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في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.
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«الفيل الأزرق2» يواصل طريقه إلى الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبدالعزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الجمعة، 635 ألفا و820جنيها.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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«الفيل الأزرق2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

نجح الفنان كريم عبد العزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الخميس، 484 ألفًا و668 جنيهًا.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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