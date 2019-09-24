اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

وليد أزارو

يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وتعرض أزارو لإصابة في الركبة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في المباراة الوديّة التي خاضها مع المغرب على هامش مباريات الأجندة الدولية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء،