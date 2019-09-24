رياضة

اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
وليد أزارو
وليد أزارو
يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
وتعرض أزارو لإصابة في الركبة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في المباراة الوديّة التي خاضها مع المغرب على هامش مباريات الأجندة الدولية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء،
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توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يودع كأس الرابطة وتأهل السيتي وأرسنال

في مفاجأة كبيرة، حقق فريق كولشيستر، الذي يلعب ضمن منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الفوز على نظيره فريق توتنهام، وأطاح به من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي من المواجهة، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لاير رود"، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لأصحاب الأرض، وحسمها لصالحه بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ليقصي وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، في أولى مفاجآت البطولة.
برشلونة

برشلونة يعبر فياريال بثنائية.. وميسي يتعرض للإصابة

حقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، المباراة بدأت بضغط كبير من لاعبي البلوجرانا الأمر الذي نتج عنه قص شريط أهداف المباراة سريعًا عن طريق الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان برأسية رائعة أثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي على رأس جريزمان في الدقيقة السادسة. الطوفان الكتالوني استمر بشكل كبير حتى نجح أرثور ميلو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فياريال في الدقيقة 15.
إصابة ميسي

ميسي يخرج من مباراة برشلونة بسبب الإصابة

غادر الدولى الأرجنتينى لينويل ميسي نجم فريق برشلونة، أرض مباراة الفريق الكتالونى أمام فيا ريال، والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني، وخرج البرغوث الأرجنتينى من المباراة قبل بداية الشوط الثانى بسبب الإصابة التى عانى منها فى التحام أثناء شوط المباراة الأول، وحل مكانه عثمان ديمبلي، ويتفوق البلوجرانا على نظيره فيا ريال بنتيجة 2- 1 حتى الآن، سجل لصالح البارسا كل من جريزمان وآرثر بينما سجل لصالح الغواصات الصفراء كازوريلا.
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جمهور-الاهلى

مرجان يكشف عدد جماهير مباراة الأهلي وكانو سبورت

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على تلقى إدارة النادي موافقة الجهات الأمنية لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كانو سبورت الغيني على استاد السلام، وبحضور جماهيري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير": حصلنا على الموافقات الأمنية بحضور خمسة آلاف مشجع لمباراة كانو سبورت على استاد السلام.. وأضاف: "المباراة ستقام يوم 28 من الشهر الجاري، وعلى استاد السلام بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية".
السيد حمدي‎

بسبب الإصابة.. السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي وبتروجيت السابق، اعتزاله كرة القدم، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بقطع فى الرباط الصليبي، وأوضح السيد حمدى فى تصريحات إذاعية، أن الإصابة التي لحقت به فى هذا السن من عمره قللت من عزيمته في الاستمرار في عالم كرة القدم، موضحًا أنه راضٍ عن مشواره مع الساحرة المستديرة خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية. ولعب حمدي في صفوف العديد من الفرق مثل المقاولون العرب ومياه البحيرة وطنطا وبتروجيت والأهلي ومصر للمقاصة والمصري والداخلية والترسانة.
الأهلى -واطلع برة (12)

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية وخصوصًا أنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
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